Valami bűzlik Orbán Balázs doktorija körül: Rácz András járt utána a részleteknek

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

"Az a helyzet, hogy a nyilvánosan elérhető információk szerint nem egyértelmű, hogy a) Orbán Balázs hogyan változtathatott egyáltalán témát, lecserélve a régi témáját erre a szuverenitási fókuszúra. b) hogyan lehet 12 évvel az abszolutórium megszerzése után megvédeni egy disszertációt, ráadásul teljesen más témában, mint amivel anno az abszolutóriumot szerezte, és c)végezetül, nem látszik egyértelműen, hogy a publikációs teljesítménye hogyan felelne meg a most hatályos szabályoknak."

Rácz András Oroszország-szakértő rászánta az időt, hogy alaposabban is megnézze, vajon teljesülnek Orbán Balázs esetében a doktori védés szakmai, mindenkire vonatkozó követelményei – és elég érdekes dolgokta talált.

A lépést Polyák Gábor az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének egyetemi tanára, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet igazgatója éles hangú Facebook-posztban támadta , az ELTE viszont – arra hivatkozva, hogy az egyetem „a tudomány szabadsága elválaszthatatlan részének tekinti azt is, hogy a tudományos műveket és tudományos teljesítményeket kizárólag azok minősége, és ne a szerző személye alapján ítélje meg” – megvédte a döntést.

Nem igazán felel meg a tudományos követelményeknek Orbán Balázs doktori eljárása, és már az is furcsa, hogy eljuthatott egyáltalán a védésig – írja Rácz András, aki részletesen utánanézett a kérdésnek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!