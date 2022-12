Végre egy jó hír a pedagógusok háza tájáról

Idén 22. alkalommal adták át a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusoknak járó Rátz Tanár Úr Életműdíjat. Az idei évtől kezdődően a díjazott tanárok fejenként 2 millió forinttal járó elismerést vehettek át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért több, mint két évtizede dolgozik azért, hogy évről évre megtalálja és elismerje a kiemelkedő tehetségű pedagógusokat – bárhol is tanítsanak az ország területén.

E célokkal összhangban, újabb nyolc tanár - pont amennyit utoljára kirúgtak polgári engedetlenség miatt -, kapta meg a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.

A boldog díjazottak. Fotó: Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért

A magyar történelemre az évek során számos pedagógus volt nagy hatással. Apáczai Csere János, Öveges József, vagy éppen Rátz László csak néhány név azon tanárok közül, akik nemcsak újító módszereikkel és világfelfogásukkal hagytak nyomot a magyar oktatás és közélet területén, de olyan kiemelkedő tudósokat, szakembereket és gondolkodókat neveltek, akik mentoraik tanításait követve, munkájukkal tovább formálták nemcsak Magyarországot, de az egész világot.

Az díjat alapító három nagyvállalat, az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. jól tudja, hogy az igazán tehetséges pedagógus bárhonnan érkezhet. A Magyar Természettudományos Oktatásért Alapítvány létrehozásával egyedülálló módon immár két évtizede közös céljuk, hogy tisztelettel adózzanak azon tanárok előtt, akik kiemelkedő eredménnyel képezik a jövő tehetségeit és hozzájárulnak az új pedagógusgeneráció szakmai pályájának elindításához.

Felismerve a közoktatásban dolgozók nehéz helyzetét és kifejezve támogatásukat, minden évben az ország egész területén bátorítják az embereket és intézményeket, hogy nevezzék azokat a reáltárgyakat oktató tanárokat, akik érdemesek a díjra.

Fontosnak tartják, hogy a díjazás során mindenekelőtt a tudás és elhivatottság értéke legyen az, amely megkülönbözteti a jutalmazott pedagógusokat, ők pedig mindenkori céljuknak tekintik ezeket a tulajdonságokat felismerni és értékelni, bárhol is bukkannak rá a kiváló szakemberre.

A Rátz Tanár Úr Életműdíj ünnepélyes díjátadóját idén decemberben ismét a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében rendezték meg. Az elismerésben ez alkalommal is 8 kiváló pedagógus részesült, akik a matematika-, fizika-, kémia-, biológiaoktatás területén nyújtott kimagasló teljesítményükért vehették át a rangos kitüntetést. A 2022-es pályázati időszak fontos fejleményeként, a pedagógus Kossuth-díjként is emlegetett szakmai elismeréssel járó pénzjutalom összege is tovább növekedett –

az idei évtől fejenként kétmillió forintot kaptak a díjazott tanárok.

„Ideális tanár az, aki nemcsak jól tanít, de elhivatottan teszi azt. Ez természetesen meglátszik munkáján, éleslátásán, a fiataloknak átadott tudáson, saját és diákjai szorgalmán, eredményein. Az elmúlt évek pályázati időszakai során megtapasztaltuk, e tulajdonságok igazán különlegesek és sosem tudhatjuk végül hol fedezzük fel őket. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén is az ország minden területéről érkeztek hozzánk kiemelkedő nevezések, megadva ezzel a lehetőséget az ott dolgozó pedagógusok munkájának elismerésére” - Mondta Kroó Norbert, az Alapítvány kuratóriumának elnöke.

2022-ben a következő pedagógusoknak ítélte oda a díjat a kuratórium:

Erdős Gábor, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Varga József, Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét

Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét Koncz Károly, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium, Pécs

PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium, Pécs Moróné Tapody Éva, Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Szeged

Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Szeged Tölgyesné Kovács Katalin, Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg Hotziné Pócsi Anikó Judit , Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen

Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen Fazekas Andrea, Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest

Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest Bertáné Kövesdi Gabriella, Keszthelyi Vajda János Gimnázium, Keszthely