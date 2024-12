Végre pozitív meglepetés érheti a pedagógusokat

Nagy Erzsébet is szerepelt a Klasszis Klubban, a beszélgetést itt nézheti meg:

Ám azért így sem lehet teljes az öröm. Az oktatási szakértő szerint ugyanis jelentős hiányosságok is tapasztalhatók. Bár a garantált bérminimum emelése fontos lépés, Nagy Erzsébet szerint ez nem elégséges, különösen azok számára, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, például rendszergazdák. Ők kapnak majd garantált bérminimumot, plusz kötelező még a 7 százalék, ami még fölmehet 10-ig, illetve van egy 3 százalékos differenciálási lehetőség, sorolta, és hozzátette: „ez nagyon megalázó, ez nagyon kevés” – fogalmazott.

A pedagógus I-ben ez 21,4 százalék, amit mindenkinek meg kell kapnia, a pedagógus II-ben a 19 százalék. „Eddig azon vitatkoztunk, hogy a 16,5 százalék kevés, és legalább húzzák fel 18-ra. Hát ez most sikerült 19-re” – tette hozzá.

„Van még egy elérés: most már rendeletbe kerül, hogy mindenkinek legalább hány százalékkal kell emelni a bérét. Tehát nem csak az szerepel a rendeletben, hogy mennyi lesz a minimum, így aztán úgy alakul, hogy a pedagógus I. és pedagógus II. fokozatban az eddig beharangozotthoz képest magasabb mértékű lesz az emelés” – fogalmazott.

