Andrea a nyugdíját akarta elintézni, pokoljárás lett a vége

A hosszú folyamat során Andrea több alkalommal tapasztalta, hogy korábban már rögzített adatai eltűntek a rendszerből, amelyeket újra be kellett nyújtania. Végül idén augusztusban kézhez kapta a végleges határozatot, amelyet elfogadott.

Az ügy tovább bonyolódott, amikor 2023-ban új ügyintézőhöz került, és Andrea ismét beküldte az összes dokumentumát. Ennek ellenére az eljárás újabb hónapokig állt, mire 2024-ben, nyugdíjba vonulása előtt egy évvel, végre személyesen is sikerült megbeszélnie a problémákat az illetékes osztályvezetővel.

Andrea többször próbált kapcsolatba lépni az ügyintézőkkel, és még a kormányhivatal revizorával is egyeztetett, aki elismerte, hogy az adategyeztetés során jogszabálysértő döntések születtek.

Öt éven keresztül semmilyen visszajelzést nem kapott a kormányhivataltól, ezért 2022-ben személyesen felkereste az ügyfélszolgálatot, ahol megdöbbenve értesült arról, hogy az ügye „rekordidő” óta áll. Az ügyintézők továbbra is csak részleges, hiányos határozatokat küldtek neki, amelyekben például egy-egy év szolgálati idő már szerepelt, de az ahhoz kapcsolódó kereseti adatok nem. Hiába igazolta fizetési papírokkal a jövedelmét, a problémák nem oldódtak meg.

Andrea – akinek nevét a cikkben megváltoztatták – 2017-ben, a tervezett nyugdíjba vonulása előtt nyolc évvel kapta meg az első értesítést Budapest Főváros Kormányhivatalától, amelyben közölték, hogy milyen adatokat tartanak róla nyilván. Meglepődve tapasztalta, hogy több korábbi munkaviszonya, köztük az első közalkalmazotti állása az 1980-as évekből, hiányzik a nyilvántartásból. Ezzel szemben egy rövid nyári diákmunkája 1974-ből szerepelt benne. Azonnal jelezte a hiányosságokat, és a szükséges igazolásokat is mellékelte, ugyanakkor már ekkor sejtette, hogy az ügyintézés hosszadalmas lesz.

