Esnek a garzonárak a nagyvárosokban

Budapesten például tavalyhoz képest egymillió forinttal lettek olcsóbbak, de azért így is átlagosan 27 millióba kerülnek.

Az árcsökkenésnek a közlemény szerint az az oka, hogy a befektetési célú vásárlók egy része már a múlt év közepén eltűnt a piacról, amit felerősíthet a rövid távú lakáskiadás küszöbön álló szabályozás is. A 2014 végén indult fővárosi lakásdrágulási ciklus végéhez ért, emellett a koronavírus-válság okozta bizonytalanság következtében is sokkal óvatosabbá váltak a vásárlók.

