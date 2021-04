Ha nem az áremelkedés, akkor a korlátozások miatt hisztizünk a boltokban? - A Hét Videója

A Privátbankár.hu legfrissebb Árkosár-felmérése szerint az élelmiszerárak emelkedése továbbra is viszonylag alacsony tempóban zajlik - több mint 1 éve nem volt példa arra, hogy két egymást követő hónapban is 4 százalék alatti éves drágulást mutassanak az adatok. A felmérés összeálításában közreműködő kollégánk, Gáspár András azonban arra hívja fel a figyelmet A Hét Videójában: csak félig-meddig örülhetünk a friss számoknak. Az áremelkedés lassulása ugyanis főként bázishatás eredménye: 2020-ban márciustól kezdődően nagy tempóban kezdett emelkedni a Privátbankár Árkosár ellenértéke, a folyamat több hullámban egészen az idei év elejéig tartott - a mostani éves drágulás az egyébként is magas árszintekhez képest látszik csak - százalékos mértékben kifejezve - alacsonynak.

Részben a bázishatásnak köszönhető az is, hogy az elmúlt évben az áremelkedést vezető termékek (az alma, a sertéshúsból készült élelmiszerek) idén már nem szerepelnek a „drágulási toplistán”, van viszont a minta-élelmiszerkosárban olyan termék, ami több mint 30 százalékkal kerül többe, mint egy évvel ezelőtt.

Gáspár András arról is beszélt: a felmérés összeállítása során az elmúlt hónapokban több termék esetében is felfigyeltek arra a régi áremelési trükkre, amikor nem az árcímkére kerül nagyobb szám, hanem a csomagolásra kisebb: magyarán nagyjából ugyanannyi pénzért kevesebb kerül az adott termékből a csomagolásba, a kiszerelés változik meg. Ha ugyanannyi pénzért kevesebb áruhoz jutunk, az ugyanúgy áremelést jelent - ahhoz azonban valóban tudatos vásárlóknak kell lennünk, hogy észrevegyük, a megszokott fél kiló helyett már csak 40 deka van a megvásárolt termék csomagolásában.

Végül a frissen bevezetett szabályokról is szó esett, ami a kiskereskedelem többi – hetek óta zárva tartott – szereplőjénél valóban enyhítésnek tűnhet, az élelmiszerláncoknál viszont inkább korlátozásnak minősül.