Nagyot fog bukni, aki kata helyett átalányadózni kényszerül, itt vannak a számok

Miután a kormány úgy döntött, hogy egyik napról a másikra gyakorlatilag megszünteti a katát (a törvénymódosító javaslatról ma szavaz a parlament - a szerk.), megpróbáltuk kiszámolni, mennyivel is nőnek egy, a jellemzően eddig ezt az adónemet választó egyéni vállalkozó terhei, azaz mennyivel kevesebb pénz marad nála. A becslések szerint a változás a most közel 450 ezer katás kétharmadát érintheti, nekik tehát más megoldás után kell nézniük.

A katások számára egyéni vállalkozóként a bevételi határok (a vállalkozói jövedelemadó 15 millió forintos bevételtől elérhető) miatt az átalányadózás lehet a reális alternatíva, cégalapítás után persze más adónemek is megnyílnának, azonban ennek olyan költségei vannak és annyi adminisztratív plusz terhet is jelent, hogy nagy valószínűséggel kevesen lépnek majd ebbe az irányba.

A katánál ugye egyszerű volt a helyzet: amennyiben valaki nem lépte túl az évi 12 millió forintos bevételi határt, nem dolgozott külföldi cégeknek vagy nem számlázott egy belföldi cégnek évi 3 millió forintnál többet, akkor havi 50 ezer, azaz évi 600 ezer forinttal letudhatta összes adó- és járulékötelezettségét.

Nézzünk néhány példát az összehasonlítás kedvéért. Egy 3 millió forint éves bevételt összegyűjtő egyéni vállalkozó eddig katásként tehát év végén 2 400 000 forintot “vihetett haza”, míg kedvezmények, elszámolt költségek és foglalkoztatottak nélkül, szakképesítést nem igénylő tevékenységet végezve, a most az ilyen helyzetbe került kisvállalkozóknak ajánlott átalányadózást választva, 2 115 000 forintja maradna. A 260 ezres “diplomás minimálbér” esetén még rosszabb a helyzet, ekkor ugyanis csak 1 876 500 maradna meg év végén.

Ötmillió forint éves bevétel esetén egy katásnak ugyebár 4 400 000 forintja maradt év végén, átalányadózóként pedig 3 935 000 (3 696 500) forinttal számolhat.

Hétmillió forint bevétel esetén a katás 6 400 000 forint helyett átalányadózóként 5 590 000 (5 516 500) maradna a vállalkozónál.

Az eddigi maximális katás keretet éppen kihasználó, 12 millió forint éves bevételt összehozó vállalkozó az eddigi 11 400 000 forint helyett átalányadozóként pedig 9 846 000 (9 180 000) eredménnyel számolhatna év végén.

Ez azt jelenti, hogy

3 millió forintos éves bevétel esetén egy minimálbér hatálya alá eső tevékenységet végző vállalkozó minimum évi 285 000, azaz havi 23 750 forintot , szakmai bérminimum esetén pedig évi 523 500, azaz havi 43 625 forintot veszítene.

éves bevétel esetén egy minimálbér hatálya alá eső tevékenységet végző vállalkozó minimum , szakmai bérminimum esetén pedig veszítene. 5 millió forintos éves bevétel esetén egy minimálbér hatálya alá eső tevékenységet végző vállalkozó minimum évi 465 000, azaz havi 38 750 forintot , szakmai bérminimum esetén pedig évi 703 500, azaz havi 58 625 forintot veszítene.

éves bevétel esetén egy minimálbér hatálya alá eső tevékenységet végző vállalkozó minimum , szakmai bérminimum esetén pedig veszítene. 7 millió forintos éves bevétel esetén egy minimálbér hatálya alá eső tevékenységet végző vállalkozó megint minimum évi 810 000, azaz havi 67 500 forintot , szakmai bérminimum esetén pedig évi 883 500, azaz havi 73 625 forintot veszítene.

éves bevétel esetén egy minimálbér hatálya alá eső tevékenységet végző vállalkozó megint minimum , szakmai bérminimum esetén pedig veszítene. 12 millió forintos éves bevétel esetén egy minimálbér hatálya alá eső tevékenységet végző vállalkozó megintcsak minimum évi 1 554 000, azaz havi 129 500 forintot, szakmai bérminimum esetén pedig évi 2 220 000, azaz havi 185 000 forintot veszítene.

Ezek már önmagukban is szép számok, de hozzá kell még számolni azt is, hogy míg katásként a legtöbben nem foglalkoztattak könyvelőt, a többi adózási formát igencsak kockázatos és időigényes laikusként lepapírozni, így mindenképpen szükséges lesz egy könyvelőt megbízni ezzel. Egy általunk megkérdezett könyvelő szerint ennek a havi minimum költsége 10 ezer forint – volt eddig, de mivel az ilyen ügyfelekkel foglalkozó könyvelők többsége maga is katázott, most minden bizonnyal áremelésre kényszerülnek majd, tehát havi 20 ezer forintot nyugodtan hozzá lehet csapni még a fenti összegekhez.