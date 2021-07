Önmérséklet: 2 millió küszöbén befagytak a miniszteri fizetések

A kormány még 2018-ban érezte úgy, hogy a közszférában dolgozók bérrendezése után utolsóként a képviselői fizetéseket - az állami vezetők bérével együtt - is ki kell igazítani. A bérrendezés azt jelenti, hogy minden évben az előző évi bruttó átlagbér növekedésének mértékével emelkedik márciustól a honatyák és -anyák fizetése.

Kapcsolódó cikk Százezrekkel többet ér a magyar képviselők munkája hétfőtől

A miniszterek és államtitkárok esetében azonban eltérő gyakorlat alakult ki. A 2018-as és 2019-es emelés óta befagyni látszik az állami vezetők fizetése - derül ki a kormány oldalára feltöltött dokumentumokból. 2021 márciusától maradtak tavalyi szinten a fizetések. Igaz, panaszkodni nincs okuk, sőt, aki még a parlamenti patkóban képviselőként is részt vesz a munkában, a képviselői fizetést is megkapja a miniszteri/államtitkári bérezése mellé.

Mennyi is az annyi?

Két kivétellel a miniszterek havonta bruttó 1 979 400 forintért végzik a munkájukat, Süli János paksi bővítésért felelős miniszter és Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter havi bruttó 5 millióért dolgozik. Utóbbi kettő esetében a bér a felügyeletük alatt álló állami cégek felsővezetői fizetéséhez igazodik. Az államtitkárok egy része 1,296 millió, a másik részük pedig 1,7 millióért dolgozik.

Csak a képviselők bére emelkedett idén is (Fotó: Pixabay) Csak a képviselők bére emelkedett idén is (Fotó: Pixabay)

És bár ezek a fizetések évek óta változatlanok, még mindig majdnem ötször magasabbak az országos átlagnál, a 2018-as bérrendezés pedig látványos bérrobbanást eredményezett az esetükben.

2018-ban a miniszterek még "csak" havi bruttó 1,1 millió forintért végezték a munkát, ami azt jelenti, hogy alig egy év leforgása alatt 79 százalékos növekedés történt.

Néhány miniszter és államtitkár kivételes helyzetben van annak ellenére, hogy állami vezetőként felvett fizetése második éve változatlan. Szijjártó Péter, Rogán Antal, vagy például Tállai András államtitkár az Országgyűlésben is dolgozik, tehát a képviselői fizetését is felveszi. Ez viszont az elmúlt 2 évben is emelkedett az országos átlagbér növekedési ütemével. Ők az alapfizetést kapják, ami havi bruttó 1 210 800 forint.

A miniszterek így bruttó 3 190 200 forintot kapnak, ami nettó 2 121 483 forintot jelent. Az országos átlagnál - családi adókedvezmények figyelembevétele nélkül - hétszer többet.

Kapcsolódó cikk Képviselői jövedelmek friss toplistája: volt, aki napi 737 ezret keresett! A képviselők kevesebb mint a felére jellemző, hogy az országos átlagot bőven meghaladó fizetését mellékessel egészítené ki.

Extra juttatások is járnak

A kormány oldalára június végén feltöltött dokumentumból kiderült, hogy a cafeteria, személyes autóhasználat, hivatali lakás mellett olykor-olykor egyhavi fizetésnek megfelelő motivációs elismerésben, prémiumban is részesül egy-egy vezető.

Az elmúlt egy évben azonban feltűnt két új pénzbeli juttatásforma: a gyereknevelési támogatás és az egyes egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása. Míg előbbivel 14 állami vezető kimutatásában találkoztunk, szűrővizsgálatok támogatását csupán hárman kértek:

Varga Mihály pénzügyminiszter 61 ezer,

Izer Norbert államtitkár 31 ezer,

Gion Gábor államtitkár pedig 67 ezer forintnyi támogatást kapott. Mindhárman tavaly októberben.

A vonatkozó törvény szerint a kormánytisztviselők kétévente legfeljebb 100 forint összegben igényelhetik a szűrővizsgálatok támogatását.

Gyermeknevelési támogatásra az a vezető jogosult, aki tanköteleskorű gyermeket nevel. Összege egy alaptámogatásból és két vagy több gyermek esetén gyerekszámhoz igazodó kiegészítő támogatásból áll. Az alapösszeg a kérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér, a kiegészítő összeg pedig a minimálbár 35 százaléka gyerekenként. Mint tehát korábban írtuk, a milliós összegek és a családi adókedvezmények mellett 14 vezető kimutatásában találtunk ilyen támogatást: