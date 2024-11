Ötcsillagos wellness körülmények között is élhetnek már magyar nyugdíjasok

A Golden Palace Göd nyugdíjasház épülete korábban egy öt csillagos luxus szálloda volt. Hogy került a mostani tulajdonosokhoz?

Ez valóban egy impozáns, lenyűgöző, mondhatni lélegzetelállító környezetben épült gyönyörű golfhotel volt, amely azonban csak nagyon rövid ideig tudott vendégeket fogadni, a működésképtelenség következtében pedig banki tulajdonba került. A jelenlegi tulajdonos a Cordys Palace Kft. a Cordys csoport tagja.

Szépség és luxus

Fotó: Golden Palace

Prémium Nyugdíjas Apartmanházunk megvalósítását az az anyagi és szakmai tudás befektetői közös álláspont – talán nem túlzás: közös álom – hívta életre: melyben megfogalmazódott egy szemet gyönyörködtető, minden igényt kielégítő épített környezet kialakítása idősödők számára, mely önmagában is szívet melengető, és olyan szolgáltatási paletta kínálatának összeállítása, mely igazodik az ideköltözők által megfogalmazott valós, egyedi igényekhez, ezzel túlmutatva az alapvető szükségletek kielégítésére irányuló segítségnyújtáson.

Mit lehet tudni a Cordys csoportról, az elmúlt időszakra vonatkozóan?

Kereskedelemmel, gyártással vagy logisztikai tevékenységekkel foglalkozó nagyvállalatoknak segítünk abban, hogy a szolgáltatásaik végzéséhez szükséges ingatlanhátteret megteremtsük. Egyedi igények alapján vásárolunk, tervezünk, építünk, üzemeltetünk és adunk bérbe épületeket. Referenciáink között multinacionális vállalatok számára felépített irodaházak, gyártócsarnokok, raktárépületek találhatóak meg.

Huszár Viktória, a Golden Palace Göd Kft. ügyvezetője

Fotó: Golden Palace

A Cordys csoport több lábon áll, több helyen többféle szolgáltatást kínál, üzemeltet épületeket, logisztikai szolgáltatást nyújt, ipari göngyölegek tisztítását végzi. Érdekelt továbbá a cégcsoport egy vidéki szállodában. A Golden Palace Gödben a gyönyörű, 8 hektáros, ősfás parkban lévő épületben a nyugdíjasház mellett szálloda is működik, mely négy csillagos minőségben nyújt szállodai szolgáltatást. Az én meglátásom szerint a Golden Palace Göd mindennek a tevékenységnek egyfajta koronája.

Ennek a koronának nincs egy ugyanolyan kockázata, mint a golf hotelnak volt, hogy túl drága lesz a piacnak?

Természetesen az épület megvásárlását követően jól előkészített gazdaságossági számításokat kellett végezni, olyan üzleti tervet kellett kalkulálni, mely előrevetíti a hosszútávon, biztonságosan fenntartható működést. Az, hogy a beruházás és a kivitelezés teljesen önerőből, banki hitel nélkül valósul meg, óriási biztonságot jelent mindenki számára.

Az épület felújítása, korszerűsítése során minden olyan innovatív megoldás teret kapott, mely szolgálja a racionális működési költségek megfelelő mederben tartását, és egyben egy fenntartható jövőt teremt.

Az épület szó szerint hatalmas, több mint 10 ezer négyzetméteres, amelyben 59 szállodaszoba állt korábban rendelkezésre. Ezen egyértelmű volt, hogy változtatni kell a magasabb területi kihasználtság érdekében, így ma már 85 szoba várja az érdeklődőket, vagyis körülbelül 100 idős ember lakhat egyszerre nálunk ebben az épületben. A főépület mellett további két épületünkben olyan apartmanokat alakítottunk ki, melyek kiválóan alkalmasak arra, hogy a magas támogatási szükséglettel élők is biztonságban, kényelemben élhessék a mindennapjaikat.

Az időseknek is fontos a testmozgás

Fotó: Golden Palace

A korábban Golf Hotelnek otthont adó impozáns épületben az apartmanok kevesebb, mint 5 ezer négyzetmétert foglalnak el, méretük a 40 négyzetmétertől egészen a 149 négyzetméterig terjed, és egytől egyig magas minőséget képvisel. A másik részen, több mint 5 ezer négyzetméteren pedig közösségi terek találhatók, mint például az étterem, a wellness, az orvosi egységek, a színház és moziterem.

Egy olyan világot képzeltek el, ahol az idősek egy wellness szálloda színvonalán élhetik a mindennapjaikat?

Pontosan, azt látjuk, egyre nagyobb az igény arra, hogy minél hosszabb ideig, magas színvonalon, kiváló minőségben tölthessék napjaikat az idősödő emberek. Mik ennek a feltételei? Szép környezet, szükség esetén rendelkezésre álló segítő háttér. Az itt elérhető egészségügyi szolgáltatások, mint például az otthoni szakápolói szolgálat, vagy ennek részeként a gyógytorna és a széleskörű kényelmi szolgáltatások, mint például takarítás, mosás, vasalás, gépkocsival történő szállítás igénybevételének lehetősége megteremti a biztonságot Ügyfeleink és családjaik részére is. Az egyre tudatosabb idősödést megélők között fontos szerepet tölt be a meglévő egészségi állapot megőrzése, fenntartása, javítása, ezért az egészségmegőrzés területén a mindennapos testmozgás alapvető feltételeit szívesen veszik. Legyen az úszás, vízitorna, gyógytorna, konditeremben végzett munka, vagy egy kellemes séta, mindez itt egyszerűen elérhető. A tárasági élet megélését különféle színes és színvonalas szórakozási lehetőségekkel igyekszünk megalapozni. Minden héten rendezünk szenior társas örömtáncot, amit egy nyugdíjas tánctanár tart, zeneterápia, mentálhigiénés foglalkozások, de zenés előadások, operett estek, jótékonysági rendezvények, közös készülődés az egyes ünnepekre is megtalálható a kínálat soraiban, ahol mindenki önkéntesen és örömmel vesz részt.

Annyiban meg tudom erősíteni ezt a koncepciót, hogy a családommal mi is járunk nyaralni wellness szállodákba és valóban ott sok idős emberrel találkozunk. Nem rossz perspektíva 24 órában így éni.

Így van és miért is ne? Tapasztalatom szerint egyre több idősödő gondolkodik úgy, hogy ezt most már megengedhetem magamnak! Megteremtettem a saját egzisztenciámat, a gyerekekét, most végre itt lenne az idő, hogy élvezzem a saját életemet. Lelki és anyagi értelemben egyszerre. Azok számára pedig, akikben ez a gondolat megfogalmazódik ideális választásként álmodtuk meg a Golden Palace Gödöt.

A honlapjukon láttam az egyik képen egy golfautót, csak nem megtartották a golfszálloda egykori járműveit?

Több golfautót is megmentettünk. Mindegyiket felújíttattuk és szolgálnak minket is, hiszen a 8 hektár nem kis terület.

Mondhatjuk azt, hogy a magyar időgondozásban ez egy teljesen unikális ajánlat?

Mindenképpen. Ha kitekintünk a szociális szakma idősellátáshoz kapcsolható területeire, akkor azt látjuk, hogy bár a magyar idősellátás jogszabályokkal jól körülhatárolt, kellőképpen szabályozott, jól működő rendszer, mégis érzékelhető hátránya, hogy többen várakoznak egy-egy hely elfoglalására, mint amennyit a rendszer ténylegesen fogadni tud. Egy idősödő társadalomban élünk, amelyben az elmagányosodás is jellemző problémává vált. A fiatalok sokszor több munkahelyen dolgoznak, saját családi életüket menedzselik, így gyakorlatilag lehetetlenné válik az, hogy 24 órában gondoskodjanak idősödő, esetleg betegséggel küzdő, vagy akár ápolásra szoruló szeretteikről.

A csend és nyugalom is része a szolgáltatásnak

Fotó: Golden Palace

Az idősotthonoknál különböző hosszúságú a várakozási idő, hiába az egyébként gyakran kiváló színvonalú ellátás, ha valaki azonnali segítségre szorul nemhogy 3 hónapot, de még 3 órát sem tud ellátatlanul várni.

A nyugdíjasházak más módon működnek, mint a szociális intézmények. Egyrészt teljesen más a jogszabályi környezet, másrészt különbözik a működési modell, és érzékelhetően eltérő a társadalmi megítélés is. A szociális szféra egyfajta végső menedékként él a közgondolkodásban, ahová sokszor a fellépő betegségek következtében előálló ápolási – gondozási szükséglet miatt, szinte kényszerűségből költöznek idősek. A nyugdíjasházak egyfajta pozitív alternatívát jelentenek, amelyek alkalmasak arra, hogy kiváló körülmények között, magas színvonalú szolgáltatásokkal elégítsék ki az idősek igényeit, nem csak akkor amikor valaki már mindennapos ápolásra szorul. Természetesen a Golden Palace Gödben Ügyfeleink számára élethosszig tartó lehetőséget kínálunk, ami azt is jelenti, hogy ha az idők során egyre magasabb ápolási, vagy gondozási, ellátási szükséglet merül fel, a nekünk bizalmat szavazók akkor is biztonságban, szakszerű, professzionális segítségnyújtásban részesülhetnek.