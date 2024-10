Több ezer diák részvételével, milliós összdíjazás mellett indul a Privátbankár újabb pénzügyi edukációs versenye

Október 20-ig jelezhették a részvételi szándékukat a technikumokban és szakképző iskolákban tanuló diákok a Privátbankár immár kilencedik alkalommal megrendezendő Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! nevű pénzügyi tudatossági versenyére.

A siker ezúttal sem maradt el. A határidőig 727, egyenként négy-négy főből álló csapat regisztrált, ami azt jelenti, hogy tanáraikkal együtt több mint 3500 résztvevő várja a mai, október 22-i első online fordulót.

A csapatok – melyek mindig különleges és frappáns fantázianevekkel rukkolnak elő – három fordulóban mérik össze a tudásukat. A verseny fővédnöke Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium államtitkára.

A Privátbankár a versenyt 2020 ősze óta évente két alkalommal rendezi meg: tavasszal a gimnazisták, ősszel a technikumi és szakképzői iskolai tanulók mérhetik össze a tudásukat négyfős csapatokban. A háromfordulós verseny első két körét online rendezik meg, ebből az elsőben az érvényes nevezést leadó csapatok egy 50 kérdésből álló kvízzel birkózhattak meg.

„Kivel érdemes konzultálni vállalkozás alapítása előtt?”

„A családi személyi jövedelemadó-kedvezményt kik vehetik igénybe?”

„Hogyan lehetett online fizetni az Azahriah-koncertjegyért?”

Ilyen és ehhez hasonló, gyakorlatias megközelítésű kérdésekre számíthatnak a mai kvíz-kérdéseknél a diákok, akik közül vármegyénként és a fővárosból is 10-10 csapat jut tovább a második fordulóba, amelyet november 5-19. között bonyolítanak le a rendezők.

A keddi első online fordulós kvíz után így alakul a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny menetrendje:

a második forduló már részben szóbeli, de online részvétellel zajlik majd novemberben;

az országos döntőt pedig Budapesten rendezik meg december 10-én a Budapesti Gazdasági Egyetemen.

A versenyre szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás korosztálynak szóló oktatási anyagokkal lehetett felkészülni, amely a verseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu-n érhető el. Valós élethelyzetek alapján, a diákok nyelvén íródott tudásbázisról van szó, ami mindig fontos, de a mostani, nehezebb gazdasági helyzetben és borúsabb kilátások mellett mondhatni elengedhetetlen a boldoguláshoz.

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy a lehető legtöbb fiatallal ismertessék meg azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során. A szervezők abban is bíznak, hogy a diákok segítségével a családok életébe is "becsempészhetnek" olyan pénzügyi alapismereteket, amelyek egyébként jellemzően nem szerepelnek napirenden.

Nemcsak a ma már elengedhetetlen pénzügyi tudásért, hanem a nyereményekért is érdemes volt nevezni. A verseny partnereinek és támogatóinak köszönhetően különböző értékes ajándékok várnak nem csak a diákokra, de a pedagógusokra és az iskolákra is. Sőt, különdíjban részesül a "Feltörekvő Pénzügyi Junior Klasszis" is, azaz a legalacsonyabb tanulmányi eredménnyel döntőbe jutó csapat is. A nyeremények összértéke meghaladja az egymillió forintot.

A verseny támogatói: