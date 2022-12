Az ügynök halott: veszélyes játékot űzött Orbán Viktor az ársapkával

Talán minden idők leggyorsabb döntése volt a kormánynak az üzemanyag-ársapka kivezetése - legalábbis látszólag, hiszen egyik napról a másikra, sőt, egyik óráról a másikra történt gyakorlatilag. Viszont nem véletlen a "látszólag" szó használata sem, hiszen egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy jó ideje tudják már: a 480 forintos ár nem fogja megélni a rendelet hatályának a végét, a december 31-et, sokkal inkább meg vannak számlálva a napjai. Csak épp vártak valamire.

Kapcsolódó cikk Gulyás Gergely: megszüntetjük az üzemanyag-árstopot! - 23 órától életbe lép a változás Rendkívüli Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Hernádi Zsolt, Mol-vezér társaságában kedden késő este.

De még mielőtt elárulom, mire vártak, kicsit visszamegyek az időben egy idézet erejéig, amikor is Orbán Viktor a múlt pénteki rádióinterjújában azt mondta, hogy Magyarországot nem fogják érinteni a december 5-étől életbe lépő, olajra vonatkozó szankciók. Nagy sikerként tálalva felidézte ugyanis, hogy hazánk mentességet kapott. Európa viszont nagyon meg fogja szenvedni a szankciók következményeit.

Ehhez képest alig telt el öt nap és a szankciók érvényességének második napján már azt harsogja marcona ábrázattal Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy

"bekövetkezett, amitől tartottunk, a hétfőn életbe lépett uniós olajszankció mindenki számára érzékelhető zavarokat okozott Magyarország üzemanyag-ellátásában."

Ugye minden kedves olvasó érzi az ellentmondást?! Amiből egyébként van néhány, ebből fakadóan pedig az az érzete támadhat az embernek, hogy kicsit összezavarodott a kormányzati propagandagépezet. Bevallom, nem is irigylem Rogán Antal tárcájának felelős munkatársait, rettentően nehéz lehet a megszavazott szankciókat hibáztatni olyanért, amihez közük sincs. Sőt, az olyan logikai bukfenceket is kezelni kell, miszerint öt nap alatt került hirtelen veszélybe Magyarország ellátásbiztonsága, holott annak védelméért - a kommunikáció szerint sikeresen - harcolt a miniszterelnök Brüsszelben.

Mindenesetre jegyzetem célja nem is ennek a kibogozása, sokkal inkább az, hogy

a kormány semmi mást nem csinált, mint amellett, hogy feledékeny kiselefántként tekint a társadalomra, mindent megtett azért, hogy a saját magáról mutatott képen ne essen csorba. Ehhez pedig felhasználta a lakosságot, a benzinkutasokat, sőt, még a Molt és annak vezérét is. Akinek mintha szerepéből kilépve kellett volna magyarázni a bizonyítványt az ársapka kivezetését illetően.

Néhány napja még azt mondta, minden rendben. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán Néhány napja még azt mondta, minden rendben. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Hiszen Hernádi Zsolt jelezte, hogy baj lesz. Nem most, nem egy hete, de mégcsak nem is egy hónapja. Ha emlékezetem nem csal, már áprilisban megkongatta a vészharangokat és jelezte, hogy az ársapka komoly veszélyeket rejt magában és azóta is újra és újra megszólalt, figyelmeztetve a döntéshozókat. Noha látszólag a kormány mintha meghallotta volna ezeket a hangokat, hiszen toldozgatta-foltozgatta a rendszert bizonyos csoportok kizárásával, ez csak ideig-óráig jelentett megoldást.

Aztán - mint egy hegytetőről elindított hógolyó - a helyzet csak fokozódott, egyre súlyosabb állapotokat előidézve, míg végül az elmúlt hetekben minden nap már azon benzinkutak száma nőtt, ahol nem lehet üzemanyagot kapni. A kormány azonban semmit sem lépett. Akkor sem, amikor ellepték a közösségi oldalakat azok a fotók, melyek benzinkutak előtt kialakult hosszú sorokat mutattak - még ekkor is az ellátásbiztonságot mantrázta a kormányfő az állami rádióban.

És végre elérkezett december ötödike, ami meghozta a megváltást a kormánynak, hiszen komolyabb arcvesztés nélkül meg lehet szüntetni az ársapkát.

"Fogjuk rá a brüsszeli szankciókra", "cselekedjünk gyorsan, rendkívüli módon, hogy ez sugározza, milyen gyorsreagálású és felelős kormány vezeti az országot", "ki emlékszik már arra, mi volt pénteken és hogy Orbán megszavazta a szankciót" - elképzelem, hogy valami hasonló mondatok zajlódhattak le a kormányzati körökben néhány nappal, vagy talán héttel ezelőtt, amikor a műhelyben kitalálták, hogy EZ lesz a tökéletes időzítése az ársapka kivezetésének.

Ahogy kedd este a Kormányinfón is elhangzott: annak kell örülni, hogy 13 hónapig volt ársapka. Azért pedig nem kell sírni, hogy megszűnik, ugyebár nem a kormány és a döntése nyomán kialakult hiány az, ami veszélyeztette az ellátásbiztonságot, hanem Brüsszel és annak a döntése. Melynek két napjába sem került, hogy hatástalanítsa és kontraproduktívvá tegye Orbán Viktorék eszközét.

Elmondom, mi az, ami ezt a teóriát még alátámasztja: a Kormányinfón Gulyás Gergely többször is azt mondta a többi ársapkára vonatkozó kérdés kapcsán, hogy a kormány folyamatosan monitorozza a helyzetet, az ársapkák működését, így amikor szükséges lesz, azonnal be tud avatkozni. És akkor itt jön a nagy kérdés:

ha ez tényleg így van, akkor látva a heteken át tartó egyre nagyobb méreteket öltő üzemanyag-hiányt, miért nem avatkozott közbe a felelős kormányunk és lépte meg az ársapka kivezetését? Miért kellett végig azzal hitegetni a népet, hogy minden rendben, nekünk nem okoz bajt az olajszankció, biztonságban van az ellátás, miközben a gyakorlat már hetek óta nagyon más képet mutatott az ellátásbiztonságról?

Talán azért, mert akkor nem lehetett volna mire, pontosabban a kormányzati propagandába illő módon a brüsszeli szankciókra fogni az ársapka kivezetését? Most mondták volna inkább azt, hogy az ársapka miatt az importőröknek nem éri meg nekünk eladni az üzemanyagot, viszik azt máshová, a Mol kapacitásai pedig végesek, így ez eddig tartott, rászabadítjuk az emberekre a piaci árakat? Dehogy mondták volna. Pedig megtehették volna, ha nem bűnbakkeresésre és felelősséghárításra épülne a politikájuk. Ehelyett inkább minden erejükkel reménykedtek abban, hogy a piac valahogy kibírja december 5-ig, amikor a korábbi kormányzati narratívát meggyalázva bár, de mégis lehet a brüsszeli bűnbakra mutogatni, amely az ársapka "halálát" okozta. "Kár érte, jó ügynök volt" - mormolhatja most Orbán Viktor.