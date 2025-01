Inkább eggyel Rogán Antal fölé kellett volna lőnie Amerikának? Ez Viszont Privát

Van közünk ahhoz, hogy hol, mikor, kivel és miből nyaral Orbán Viktor? Mikor tud újra fizetni a közértben Rogán Antal? Már az is valami, ha Lázár János kipucolja a MÁV mellékhelyiségeit? Ezekről és más kérdésekről is beszélgettek, vitatkoztak, viccelődtek lapcsoportunk munkatársai, Gáspár András, Kovács-Angel Marianna és Litván Dániel az Ez Viszont Privát 34. adásában.

Elmehet egy miniszterelnök háborús vészhelyzetben nyaralni a világ túlsó felére? Tényleg csak egy magyarul is beszélő indiait ismer Orbán Viktor? Az mindenképpen érdekes, hogy magyarázkodásba kezdett a kormányfő, míg máskor egy egysoros közleménnyel pattintották le az újságírókat. Közben megjött Joe Biden búcsúajándéka Rogán Antalnak, Lázár János pedig tízpontos akciótervvel állt ki az újságírók elé, amelyben elképesztő vállalásokat tett.

Orbán Viktor Indiáig ment kikapcsolódni, de onnan is magyarázkodnia kellett. Miért pont Rogán Antalra lőttek az amerikaiak, és mi sülhet ki ebből? Lázár János bevédte minisztertársát, de egy kicsit talán örül a fejleményeknek? Eredmény az 2025-ben, ha a MÁV állomásain és vonatain el lehet menni WC-re? Ezekről és más témákról is beszélgettek munkatársaink, Gáspár András, Kovács-Angel Marianna és Litván Dániel az Ez Viszont Privát legfrissebb adásában.

