Könnyű Semjén Zsoltba botlani a vadászati világkiállításon - Akkora a tömeg, mint egy ingyenes állami koncerten

Semjén Zsolt tud románul? Kitömött vaddisznó legyek, ha ezt gondoltam volna. Már egy ideje céltalanul bolyongtam a vadászati világkiállítás állatpreparátumai között, amikor hirtelen megláttam a KDNP elnökét, aki egyben Magyarország miniszterelnök-helyettese is, a Hungexpo A pavilonjának nagyszínpadán. Hát tényleg ilyen váratlan szerencsém lenne? Pont akkor látogattam ki a kormány által néhány milliárd forint közpénzzel megtámogatott világkiállításra, amikor a vadászati szenvedélyéről is közismert kereszténydemokrata politikus is éppen jelenlétével emelte a rendezvény rangját és fényét. Vagy ő mindig itt van?

Szóval elhagytam Mozambik kiállító standját, amikor megláttam Semjén Zsoltot a színpadon. Éppen átadott egy ezüst fokozatú díjat egy román szakembernek. A kitüntetett személy beszéde közben pedig a magyar miniszterelnök-helyettes úgy bólogatott és tapsolt, mintha tudna románul. Meg sem várta a magyar tolmácsolást. Néhány percig még a nyomába szegődtem a KDNP elnökének, aki a színpadról távozva nagy kísérettel felkereste Románia kiállító területét. Itt előbb megtekintett egy hatalmas szarvasagancsot, majd egy ágaskodó, de már korábban mások által lelőtt barnamedve előtt fotózkodott a díjazottal, aki amúgy Calin Bibart, Arad polgármestere - mint azt már eddigre megtudtam.

A kereszténydemokrata politikus elégedettnek látszott, amire minden oka meg is volt. Az ellenzék helyében én kihelyeznék egy előválasztási szavazópontot mondjuk a lengyel bölények és szerb őzek közé, mert akkora itt a tömeg, mint egy ingyenes koncert idején a Hősök terén. A vadászati világkiállítás ráadásul még csak nem is ingyenes, ennek ellenére a kiállítás bizonyos pontjain csak araszolva lehet haladni, ami miatt kevésbé lehet élvezni a kitömött rókák és fácánok látványát.

Minden pénzt megér

Már a Hungexpóra tartó különbuszok is tömve voltak iskolásokkal, a pavilonokban pedig az volt az ember érzése, mintha az ország összes osztálykirándulását ide szervezték volna a tanárok. Csütörtök délben valóban izgalmasabb lehet 18-20 kilós trófeákkal fotózkodni, mint például matekórán senyvedni. A gyerekeken kívül a másik nagy célközönség a vidéki, terepszínű ruhákba öltözött nyugdíjasok lehetnek. A kiállítás felé haladva a metrón és a különbuszon is fennhangon találgatták, hogy vajon hol is kell leszállni. Ebből arra lehet következtetni, hogy nem túl gyakran járnak a Hungexpóra, de ezt a vadászati világkiállítást semmi pénzért nem hagyták volna ki.

Már eleve klassz élmény Szőke Gábor Miklós szobrászművész Totem című szobrával fotózkodni. A 16,5 méter magas, 20 méter hosszú és ugyanolyan széles, bőgő szarvasbikafejet ábrázoló alkotás 10 tonnányi hullajtott agancsból készült, és 240 millió forintba került. A szarvasbika tátott száján keresztül lehet besétálni a kiállításra, a hozzáértő terepruhás látogatók dícsérik is a művészt, mondván, ezt egy statikai tervező is megirigyelné.

Kapcsolódó cikk Kisfaludy-akta: telibe lőtték a közpénzt, félmilliárd landolt a vadászati világkiállítás vidéki házigazdájánál Vannak olyan véletlenek, hogy a vásárosnaményi Hunor kiállítás lett a vadászati kiállítás egyik vidéki helyszíne, míg a Hunor szálloda félmilliárd forintot kap a Magyar Turisztikai Ügynökségtől.

Szóval tényleg hatalmas a tömeg, nézelődés közben olvasom is, hogy Semjén Zsolt a díjátadó óta bejelentette: már most több mint egymillióan látogattak el a világkiállítás programjaira. Egy életre megtanultam, hogy a magyarok ezek szerint imádják a természetet és a vadászatot. Kevesen állnak viszont meg a Türk Tanács standjánál, pedig remek prospektust osztogatnak ott. A dokumentumnak semmi köze nincs a természethez vagy a vadászathoz, ellenben sok érdekesség kiderül belőle:

Szinte magától értetődő döntése volt Magyarország kormányának, hogy 2018. szeptember 3-án a kirgizsztáni Csolpon-Atában megfigyelői státust kért magának a nemzetközi szervezetben. Ezt minden tagállam örömmel üdvözölte

- olvasható a kiadványban.

Nem vagyok egy nagy vadász, így hamar úrrá lett rajtam a dögunalom. Nem igazán jöttem rá, hogy tulajdonképpen mit kell itt csinálni. A kitömött állatokat azért viszonylag gyorsan meg lehet tekinteni, többségükkel pedig élőben is lehet találkozni az Állatkertben. A magyar részlegen nagy magyar vadászok életrajzát lehetne elolvasni, valamint olyan ritka állatokról lehetne primer információkat szerezni, mint a nyúl és a vaddisznó. A nagyobb érdeklődés azonban inkább a kajáló pultoknál csapódik le, ahol lángost, burgert lehet fogyasztani fesztiválos árakon.

A legnagyobb döbbenet ugyanakkor az, hogy a Hungexpóra vezető Albertirsai utat - a dugókat és az autók feltorlódását elkerülendő - lezárták, mintha maga az angol királynő jönne megtekinteni a szarvasagancsokat. Ilyen illusztris vendégről egyelőre nem érkezett kormányzati jelentés, ugyanakkor a rendezvény sikere megkérdőjelezhetetlen, minden pénzt megért, hiszen a taxis szerint még Michigan államból is érkezett talpig vadászruhás látogató.