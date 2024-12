Megrendült a Fidesz, berobbant a Tisza Párt – Az év legnézettebb videói

A Klasszis Klub, az Utca embere és az Ez Viszont Privát mellett rendszeresen jelentkezik Klasszis Podcast videós rovatunk is, amely számos esetben szintén több tízezer nézőt vonzott. A legnépszerűbb adás az volt, amikor Szent-Iványi Istvánnal beszélgettünk a magyar-uniós (v)iszonyról, a Huxit veszélyéről és természetesen a Magyar Péter-jelenségről. Nézőszám: 21 ezer.

Még soha nem lehetett olyan könnyen elkészíteni az Utca embere videót, mint idén áprilisban – Magyar Pétert ugyanis már akkor is mindenki ismerte. Hogy mi a vélemény róla, az kiderül a videóból. Nézőszám: 35 ezer.

A közgazdász, szociológus november elején vendégeskedett a Klasszis Médiánál. Arról kérdeztük, hogy miért került az idén is recesszióba a magyar gazdaság, és milyenek a kilátások. Emellett szóba került a kkv-k támogatása, a felfüggesztett uniós pénzek ügye, az oktatás és az egészségügy helyzete, valamint az is, hogy mennyire lenne jó ötlet a nyugdíjpénztárakban lévő összegek beforgatása lakáscélokra. Nézőszám: 37 ezer.

A Závecz Research alapító-ügyvezetőjével nemcsak a budapesti főpolgármester-választásról beszélgettünk júliusban, hanem az országos politikai folyamatokról is. Závecz Tibor elmondta véleményét arról, hogy milyen eredményt hozhatnak a 2026-os választások, például megbuktathatja-e Magyar Péter Tisza Pártja Orbán Viktor Fideszét. Nézőszám: 37 ezer.

Magyarország 2002-2004 közötti miniszterelnöke áprilisban vendégeskedett a Klasszis Klubunkban, az egyik fő téma szintén a Magyar Péter-jelenség volt. Medgyessy Péter szerint a 2026-os választások előtt valószínűleg nem fog megbukni az Orbán-kabinet, és ez nem is érdeke az országnak. Szerinte előbb fel kell készülni a változásra. Nézőszám: 41 ezer.

Recesszió, bűngyenge forint, bivalyerős Tisza Párt, uniós elszigetelődés – itthon és külföldön, gazdaságilag és politikailag is egyre szorultabb helyzetbe kerül a magyar kormány. Mi áll a gazdasági bajok hátterében és min múlhat a hatalomváltás? Ezen is vitáztunk a hangsúlyozottan szubjektív Ez Viszont Privát november eleji adásában, amely az idén indult videós rovatunk legnézettebb adása lett. Nézőszám: 43 ezer.

Csaba László közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja szeptember elején volt Klasszis Klubunk vendége. Elmondta például, hogy miért nem igaz az a kormányzati állítás, miszerint most már itt a fellendülés és minden jó lesz. És arról is véleményt formált, hogy miben hasonlít a NER-elit a kínai elitre. Nézőszám: 68 ezer.

Somogyi Zoltánt szűk három hónappal később, közvetlenül az európai parlamenti választás előtt kérdeztük arról, hogy mi állhat Magyar Péter és a Tisza Párt berobbanásának a hátterében. A Political Capital szociológus társalapítójával folytatott beszélgetésben szóba kerültek az önkormányzati választások, valamint Budapest és Karácsony Gergely jövője is. Nézőszám: 78 ezer.

Az idei év legnagyobb hatású belpolitikai botránya a februárban kirobbant kegyelmi ügy volt, amelybe belebukott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit, a Fidesz akkori európai parlamenti listavezetője is. A botrány nyomán jelent meg a politikai életben Magyar Péter, aki mára teljesen újrarendezte a politikai palettát.

Alighanem a vélemények és a megszólalók sokszínűségének is nagy szerepe volt abban, hogy ez lett az idei év legnézettebb és YouTube-csatornánk történetének második legnézettebb videója. Nézőszám: 144 ezer.

Mi lepte meg Önöket Budapesten, mit gondolnak Magyarországról és a magyar politikáról? Ezeket az egyszerű kérdéseket tettük fel idén nyáron a magyar főváros utcáin külföldi turistáknak. A megkérdezettek dicsérték a magyar fővárost, válaszaik mégsem voltak közhelyesek. Többségük őszintén elmondta véleményét a magyar politikáról is – egyesek szimpatizáltak a kormánnyal, mások bírálták.

Turisták őszinte véleménye Budapestről és a magyar politikáról, a kegyelmi botrány, a Tisza Párt szárnyalása, a Fidesz megrendülése, gazdasági bajok – ezek a témák érdekelték legjobban a Klasszis Média nézőit 2024-ben. A legnézettebb videóink toplistáját a Klasszis Klub dominálja, amelyben ismert politikai-gazdasági szakértők mondták el véleményüket aktuális témákban. Bekerült a top 10-be a Budapest utcáin készülő Utca embere rovatunk három, valamint az idén indult szubjektív videós rovatunk, az Ez Viszont Privát egy adása is.

