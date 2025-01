Orbán Viktor helyett szegény Rogán Antalt büntetik az amerikaiak – Thank you, Mr. Pressman!

Orbán Viktor miniszterelnök éppen valahol Indiában tuktukozhatott, amikor értesült a hírről: az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) frissítette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek Listáját (SDN-lista). A listán Rogán Antal is szerepel. Vagyis szankciókat vezetnek be a kabinetminiszter ellen korrupciós tevékenységben való részvétele miatt. A listán szereplőkkel tilos üzletelni az Egyesült Államokban, amíg a tiltás érvényes, Rogán Antal nem utazhat az USA-ba, és amennyiben van ott vagyona, befagyasztják.

David Pressman amerikai nagykövet indoklást is csatolt: az intézkedések a Magyarországon egyre terjedő kleptokrácia és annak a magyar demokráciára jelentett fenyegetése miatt születtek, Rogán Antal pedig a magyar korrupciós rendszer elsődleges tervezője, megvalósítója és haszonélvezője.

Rogán Antal az egész NER-t szimbolizálja

Hát így. Ezzel mondjuk kábé tíz évet késtek, de jobb később, mint soha. Ezen a kellemetlen listán ugyan konkrétan Rogán Antal szerepel, de az amerikai üzenet egyértelmű: a komplett Orbán-rendszerről mondtak ítéletet, a listán pedig valójában Orbán Viktor és a NER szerepel. Az amerikaiak is tudják, hogy a magyar korrupciós rendszer elsődleges tervezője, megvalósítója és haszonélvezője nem a kabinetminiszter, hanem a kormányfő. Az viszont túl durva intézkedés lett volna, hogy magát a miniszterelnököt tegyék fel a listára, ezért esett a választás Rogán Antalra.

Bár nyilván az amerikaiak jobban tudják nálam, de azért pontosítanék. Ami Magyarországon van, az nem szimpla korrupciós rendszer, hanem maga a NER. Itt nincsen úgymond kenőpénz, mert a rendszer minden egyes tagja ugyanahhoz a hálózathoz tartozik, nem kell korrumpálni senkit, mindenki pontosan tudja, hogy mi a dolga. Papíron itt minden törvényes. Magyar Bálint, volt SZDSZ-es politikus találóan maffiaállamnak írta le a rendszert. Csak Lánczi Andrást tudom idézni 2015-ből: a Századvég vezetőjeként mondta, hogy amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Vagyis a Fidesznek fontos, hogy a hazai vállalkozói réteg megerősödjön. Csak arra nem tért ki, hogy nem bízzák a véletlenre és a tehetségre, hogy a hazai vállalkozók közül éppen ki erősödjön meg, hanem ezt előre eldöntötték.

Persze Rogán Antalnál nem találhattak volna alkalmasabb figurát az amerikaiak. A Fideszen belül is erősen vegyes a megítélése, a Fideszen kívüli világ pedig utálja. Talán még jobban is, mint Orbán Viktort. Nem véletlen, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is azzal a mondással indította be karrierjét, hogy

Rogán Antalnak üzenem, hogy izzítsa az egyik magángépét, és mielőbb keressen olyan országot, ahonnan nincs kiadatás. Mert ugye, a börtön ablakába soha nem süt be a nap.

Rogán Antal igazi szimbóluma a NER-nek. Miniszterként hozzá tartozik a kormányzati kommunikációnak nevezett propaganda, amelynek jegyében haveri cégek milliárdokat kaszálnak például a plakátokkal. A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozik a Magyar Turisztikai Ügynökség is, amely szintén jól irányzott állami támogatásokat osztott ki Mészáros Lőrinc szállodáinak. Fontos része a rogáni portfóliónak a Nemzeti Koncessziós Iroda: itt koordinálják az autópályák, a hulladékgazdálkodás, a kaszinók, a dohányipar koncesszióit. Talán nem kell kifejteni, hogy hatalmas pénzek sorsáról van szó.

Az amerikaik tehát jól döntöttek, ha nem merték Orbán Viktort a listára tenni, akkor a második opció csak Rogán Antal lehetett. Lázár János építési és közlekedési miniszter a szerdai sajtótájékoztatóján persze elmondta a kötelező kommunikációs paneleket: pitiáner bosszúról van szó a január 20-val távozó Biden-adminisztráció részéről, a korrupciós vád szemenszedett hazugság, alaptalan, nincsen rá semmilyen bizonyíték. David Pressmannek pedig azt üzente: minél előbb hagyja el Magyarországot, és soha többé ne jöjjön vissza, mert nem látják itt szívesen.

Az amerikai nagykövetnek ez volt a második emlékezetes lépése. Az első az volt, amikor 2023-ban kiebrudalták innen a budapesti orosz kémbankot, az Orbán-kormány által behívott Nemzetközi Beruházási Bankot. A második pedig Rogán Antal kitiltása. Ha kicsit megkésve is, de jó érzés ezen a listán látni. Remélem minél tovább rajta is marad. Thank you, Mr. Pressman! Hope see you again!

