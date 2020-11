Orbán Viktor hiába reklamál, nincs esélye

Az Orbán-kormány olyan, mint az a védő, aki a leghangosabban reklamálja a lest partjelzőnél, pedig a visszajátszásokból egyértelműen látszik, hogy éppen ő lógott be és miatta tudott érvényes gólt szerezni a csatár, és ezt a tévénézők milliói számára is perdöntő kameraállásokból mutatják be. De a beragadt védő csak reklamál, csak reklamál, és nem hagyja abba.

Mindenkinek van olyan idegesítő ismerőse, aki addig szajkózza a magáét, hogy az ember legszívesebben már inkább ráhagyja az egészet, csak nyugodjon már végre le, legyen boldog, hogy neki lett igaza. Nos, Orbán Viktor is kábé a nyár közepe óta szajkózza kitartóan, hogy vétózni fog, ha az uniós támogatások kifizetését a jogállamiság feltételéhez kötik. De nem hittek neki. Csak blöfföl, nem meri megtenni - hitegették magukat sokan.

Erre tessék, Orbán Viktor akkora vétót nyomott be Brüsszelnek a lengyel barátaival karöltve, hogy az egész Európai Unió beleszédült. Egy dolog azonban a hangos vitatkozás, és egy másik dolog, hogy meg is ütjük a vitapartnert. Nem illik. Lehet vitatkozni a barátainkkal, de azért meg nem ütjük őket. És ma végre megtudtuk azt is, hogy Orbán Viktor miért ütött.

A brüsszeli bürokraták most arra készülnek, hogy a tagországoknak járó pénzeket a bevándorlás támogatásához kössék

- áll a kormány szerdai nyilatkozatában. Hozzáteszik: látszólag ugyan a jogállamiságot kérik számon, de Brüsszelben csak azt az országot tekintik jogállamnak, amely beengedi a migránsokat. Kormányzati álláspont szerint a jelenlegi javaslat elfogadása után pedig nem lenne akadálya annak, hogy a tagországoknak járó pénzeket a bevándorlás támogatásához kössék, és a migrációt ellenző országokat költségvetési eszközökkel megzsarolják.

A közlemény kulcsszava ez: látszólag. Tehát a lettek, litvánok, észtek, osztrákok, portugálok, máltaiak, hollandok, románok és a többiek azt a látszatot akarják kelteni, hogy a jogállamiság a fontos nekik, pedig csak azt szeretnék elérni, hogy Békéscsabától Sopronig migránsok százezrei költözzenek be a magyar falvakba és városokba. De a magyarok és a lengyelek átláttak a szitán, leleplezték az álnok cselszövést és bemondták a vétót.

Ilyet még az angolok sem csináltak, csak simán kiléptek az Európai Unióból. Nem is értem, miért nem rögtön azt jelentette be Orbán Viktor egy szerda reggeli kormányrendeletben, hogy Magyarország is kilépett. Euróval valószínűleg úgy sem fogunk soha fizetni a magyar boltokban, pedig már 16 éve tagjai vagyunk az EU-nak, most meg ráadásul még jogállamiságot is kérnek a támogatásért cserébe, ami amúgy is jár nekünk.

Mindez természetesen belpolitikai okból történik. A kormány szimpatizánsainak valamiért nagyon tetszik ez a szabadságharcos tempó. Uniós források nélkül viszont kábé egy hét alatt omlana össze a magyar gazdaság és ezt feltételezhetően a kormány is tudja. Ezért hangosan megy a reklamálás, a toporzékolás, de a felvételeken látszik, hogy Orbán Viktor sajnos méterekkel belógott. Ebbe pedig előbb-utóbb a magyar kormány is bele fog nyugodni. Nem tehet mást, mert nem vagyunk Anglia, amelyik a saját lábán is meg tud állni.