Nagyot akart ütni Orbán Viktor, de Magyar Péter elhajolt – helyzet van? Ez Viszont Privát 24. (videó)

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

1:13 Nagyot szóltak a Tisza vezetését mutató közvélemény-kutatások 7:18 Hadiösvényre lépett Orbán Viktor, hol van már Gyurcsány és Soros? 11:47 Lakhatási válság, Airbnb-szigorítás, hova tűnnek a parkolási pénzek? 24:55 Magyar Péter az új Kádár János? Orbán Viktor ütni próbált. Helyzet van! 31:16 Jönnek a szláv katonák Budapestre? Zelenszkij győzelmi terve és atomfegyverei 37:10 Elhozzák a harmadik világháborút az észak-koreai katonák Ukrajnában? 46:51 Trumpnál is baj van a toronyban? Aggasztó és ijesztő dolgokat mond a republikánus jelölt. 55:45 Polgárháború jöhet Amerikában?

E témákról és még másokról is kötetlenül beszélgettek kollégáink az Ez Viszont Privát legfrissebb adásában.

Szláv katonák jönnének Budapestre, az észak-koreaiak pedig már Oroszországban vannak? A NATO is elég idegesen reagált a fejleményekre. Donald Trump állapota látványosan romlik, de nem ez a legaggasztóbb vele kapcsolatban. Ha veszít, elszabadulhatnak az indulatok, és már akár ő maga sem lehet képes visszaparancsolni a polgárháború szellemét a palackba.

Önbeteljesítő jóslatok lehetnek a héten megjelent közvélemény-kutatások? És ha már itt tartunk, megjósoltuk a Nézőpont Intézet adásunk felvétele után kiadott kutatásának eredményét is. Orbán Viktor kijelölte a főellenséget, és nyíltan nekiment Magyar Péternek, aki viszont kitért az útjából. Jól tette? Lesz szó végre nemcsak szimbolikus, hanem szakpolitikai kérdésekről is? Lehet enyhíteni a lakhatási válságot az Airbnb befenyítésével?

Nemzeti ünnepünkön beszédet mondott Orbán Viktor és Magyar Péter is, miközben megjelent két meglepő közvélemény-kutatás is, melyek szoros versenyben ugyan, de a Tisza Párt előnyét mérték a Fidesszel szemben. Lakhatási válság van, a kormányzat a budapesti Airbnb szigorítását tervezi, Erzsébetváros pedig a parkolási díjakat emeli óriási mértékben. Hírszerzési információk szerint észak-koreai katonák jelentek meg Oroszország oldalán, de vajon ebből mi és milyen mértékben igaz? Donald Trump „bidenesedik”: egyre meredekebb dolgokat beszél. Tényleg csalásra fogja fogni, ha veszít? Az Ez Viszont Privát friss adásában a hét eseményeiről beszélgettek kollégáink, Bózsó Péter, Dobos Zoltán és Litván Dániel újságírók.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!