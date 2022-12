Orbán Viktor saját, öt nappal korábbi önmagát is meghazudtolta az ársapka kivezetésével

Múlt pénteken Orbán Viktor szokásos péntek reggeli interjújában megnyugtatta az ország népét az orosz olajra december 5-én bevezetendő uniós szankciók kapcsán.

"A legkomolyabb része a szankcióknak most, ahogy’ Ön is mondta, december 5-én lép hatályba. Azt is mondhatnám, hogy a majom most ugrik bele a vízbe. Ez meg fogja nehezíteni az európai gazdaság működését. Ugye, Magyarországnak azt sikerült elérnie, hogy miután ránk a szankciós tiltás nem vonatkozik, ezért Magyarország hozhat be Oroszországból olajat. Tehát attól nem kell tartanunk, hogy ellátási hiány lépne föl"