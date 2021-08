Tessék mondani, három oltás már elég lesz?

Ennyi már elég lesz, köszönöm szépen, a három oltással én most már tényleg egy ideig megelégszem. Néhány millió magyarnak még nulla oltása van, most már inkább tessék őket oltani, nekem elég a három, köszönöm, negyediket egyelőre nem kérek. Nem mondom, hogy nem volt jó a hangulat az oltóponton, a biztonsági őr kifejezetten szórakoztató volt egy darabig, de én idénre kioltakoztam magam, már a fülemen jön ki a vakcina, ha a koronavírus valamelyik variánsa így is ledöntene a lábamról, akkor így jártam, minden tőlem telhetőt megtettem.

Lehet választani Fotó: Vég Márton Lehet választani Fotó: Vég Márton

Az operatív törzs friss jelentése szerint eddig 27 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 8 ezren már meg is kapták. Nagyon jó érzés ilyen elit társaságnak a tagjának lenni. Mi vagyunk a háromszor oltottak. Ezért milyen jutalom jár? Már van magyar védettségi igazolványom, uniós oltási igazolványom, a nemzetközi oltási könyvemben is pedánsan vezetve van az oltakozás folyamata. A kormány milyen extra kedvezményeket garantál nekem a közelgő negyedik hullám idejére? Remélem az a minimum, hogy soha többet nem kell azt a rohadt maszkot hordanom.

Az első két oltásomat még a háziorvosom adta be februárban és márciusban, tehát mire Orbán Viktor kormányfő július közepén bejelentette, hogy augusztus 1-től harmadik oltást is lehet kérni, nekem már éppen letelt a szükséges négy hónap. Ezúttal azonban nem vártam a háziorvosom hívó szavára, hanem augusztus 3-ra foglaltam is magamnak időpontot a legközelebbi oltópontra. Fogalmam nincs az aktuális antitest szintemről, a motivációm mindössze annyi volt, hogy hamarosan külföldi nyaralásra indulok, így gondoltam nem árthat kicsit újratölteni az antitest készletemet, a három oltás pedig éppen eggyel több a két oltásnál.

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikánál igazából flottul beoltottak. Érkezéskor a szokásos nyomtatványokat kellett kitölteni, miszerint nem vagyok terhes, a dokument alján azonban némileg meglepő mondat olvasható, ami néhány percre azért elbizonytalanított, hogy aláírjam-e a papírt.

Ön a Covid-19 elleni vakcinák hatályos alkalmazási előiratában jelenleg nem szereplő Covid-19 elleni emlékeztető oltásban részesül

- tudatták velem az információt.

Jelenleg nem szereplő? Milyen előirat? Miért nem szerepel benne? Nem lenne jobb, ha inkább szerepelne az oltás a hatályos alkalmazási előiratban? A papírost osztogató biztonsági őr nem tudott válaszolni, a regisztrációnál serénykedő 18-19 év körüli lányok is csak annyit tudtak mondani, hogy ez a harmadik oltás még egy kicsit bizonytalan dolog, ezért van odaírva. Azóta persze már tudom, hogy azt jelenti a citált szöveg, hogy nincs elfogadott szakmai konszenzus arról, hogy a harmadik oltást pontosan kinek és mikor kellene beadni.

Hát most már mindegy, mert bennem van, dolgozik is a cucc. Főleg amúgy 15 év körüliek kapták meg előttem az első oltásukat, de a személyzet sem volt túl idős, kicsit az volt az érzésem, hogy gyerekek oltanak gyerekeket, persze nyilván orvosis hallgatókról volt szó. Apró kellemetlenség, hogy harmadik próbálkozásra sem sikerült Pfizert kapnom, de állítólag a Moderna is pont olyan jó, remekül passzol a két AstraZeneca oltáshoz. Kivel kell ahhoz jóban lenni, hogy Pfizert kapjon az ember?

No mindegy, így már bátran lehet utazni. Mondjuk az uniós tagságunk egyik fő előnye volt, hogy megszűntek a határok, sehol senki nem kért semmilyen útlevelet. Most meg jön egy vírus, és rögtön fuccs az egésznek, kisebb dossziényi papír és digitális irattal vágok bele az útnak, annak reményében, megengedik, hogy napozzak a görög tengerparton. Meddig tart ez még?