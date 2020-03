Beteljesül a jóslat? A koronavírus és a világvége-szcenáriók

A kutak kiszáradásához is vezethet a klímaváltozás

A következő évszázadban a bolygó melegedése miatt sokkal nehezebben fog újratöltődni a világ talajvíz-készletének a fele, ami különösen riasztó, mert csak most kétmilliárd ember élete függ a mélyből felhozott víztől. A kutak hamar kiszáradnak, de a mélyebben meghúzódó víztömeg is károsodik, ráadásul ezek csak évezredek múlva reagálják majd le a mostani kor környezetpusztító hatásait, hogy ha esetleg sikerül visszafordítani az éghajlatváltozást, legalább a leszármazottainknak is rossz legyen.