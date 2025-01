A végén még betiltják az X-et Európában?

„Az Európai Bizottság vagy határozottan alkalmazza azokat a jogszabályokat, amelyek adottak a közéletünk védelmére, vagy ennek hiányában a tagállomokra, Franciaországra kell bíznia, hogy lépéseket tegyenek” – jelentette ki a francia külügyminiszter, hozzátéve, hogy „fel kell ébredni végre”. Elon Musk az utóbbi hetekben az X-en több alkalommal is közzétette politikai állásfoglalását például az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt mellett, illetve Keir Starmer brit kormányfővel szemben.

Amióta Trump jobbkezévé avanzsált, előszeretettel osztja meg gondolatait az európai belpolitikáról is Elon Musk. Fotó: Depositphotos

