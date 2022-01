Komoly gondok vannak a környezetkímélőnek tűnő szarvasmarhákkal 

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium tavaly ősszel hagyta jóvá azt a programot, amelynek során egy magáncég, a Low Carbon Beef tanúsítványt adhat ki azoknak a marhatenyésztőknek, akik környezetbarát módon nevelik állataikat.

Ehhez nem szerelnek gázkibocsátás-mérőt az állatokra; mindössze arról van szó, hogy a tenyésztőknek részletes adatokat kell szolgáltatniuk az állattartás körülményeiről a marhák születésétől a levágásukig, amelyeket a Low Carbon Beef összesít és ellenőriz, és ha a mutatók az iparági határérték alatt vannak, a tenyésztő feltüntetheti a termékén, hogy alacsony gázkibocsátású marhahúsról van szó - írja a Wired, amelyet az MTI szemlézett.

Mégsem környezetkímélőbbek? (Fotó: Pixabay) Mégsem környezetkímélőbbek? (Fotó: Pixabay)

A Wired és a megkérdezett szakértők szerint ezzel több probléma is van. A lap rámutat, hogy a tanúsítványhoz arra van szükség, hogy legalább 10 százalékkal kevesebb széndioxidnak megfelelő gázkibocsátást lehessen kimutatni, mint a levágott állat tömegének 26,3-szorosa. Egy 2019-es tanulmányra hivatkozva azt írja, hogy ennek a teljesen átlagos amerikai marha is képes megfelelni, mert egy átlagos marha felnevelése során kilogrammonként 21,3 kilogramm széndioxidnak megfelelő gázt állít elő.

Összezavarhatja a fogyasztókat

A lap által megkérdezett szakértők szerint az is problémát jelent, hogy az alacsony széndioxid-kibocsátású marhahúsra ragasztott címke megtévesztheti a fogyasztókat. Egy 2018-as tanulmányból ugyanis az derül ki, hogy előfordulhat, más marhákhoz képest a tanúsított állatok kevesebb gázt eresztettek szélnek, de ettől még más vágóállatoknál jóval többet. A marhák fajlagosan is kilencszer több gázt generálnak, mint a szárnyasok, hat és félszer többet, mint a sertések és huszonötszörösét annak, amennyi a szójabab termesztésekor szabadul fel. Még a második helyre befutó bárány is fele annyi gáztermelésért felelős, mint a marha.

"Az alacsony gázkibocsátású marhahús vélhetően még életében jóval több gázt termelt, mint más hústermékek, amelyeket a fogyasztók alternatívaként választhatnak" - írja a lap.

Karen Beauchemin, a kanadai mezőgazdasági minisztérium marhatenyésztési szakértője a portálnak elmondta, hogy a marhák gázkibocsátásának legfőbb forrása az a metán, amelyet kérődzés közben felböfögnek. Mint ismerteti: ez egyrészt táplálékkiegészítőkkel csökkenthető, másrészt vannak olyan marhafajták, amelyek hatékonyabban táplálkoznak.

Kapcsolódó cikk Rengeteg metán szabadult fel az olvadó szibériai permafrosztból A tavaly nyári hőhullám hatására egyes területeken 5 százalékkal nőtt meg a levegő metánkoncentrációja, és hónapokig úgy is maradt.

A Low Carbon Beef vezetője a Wired-nek kifejtette, hogy több fokozatú minősítést is terveznek, és abban bízik, hogy a fogyasztók a biohúshoz hasonlóan az alacsony gázkibocsátású húsért is hajlandóak lesznek felárat fizetni.

Együnk kevesebbet

A Wired rámutat, hogy a marhatenyésztésből származó gázkibocsátás mérséklésének legegyszerűbb módja az, ha kevesebb marhahúst fogyasztunk. Az átlagamerikai évente 37 kilogramm marhahúst eszik, amely több mint a duplája például a britek marhahús-fogyasztásának. A portál emlékeztet rá: az egészséges és fenntartható étrendről szóló, 2019-es orvosi tanulmány azt javasolja, hogy hetente legfeljebb 98 gramm vörös húst fogyasszunk.

A marhatenyésztés az amerikai széndioxid-kibocsátás 3,7 százalékáért felel, amely a teljes mezőgazdaság kibocsátásának csaknem felét teszi ki.

"Lényegesen meg kell változtatnunk az étrendünket" - szögezte le a Wired cikkének végén Tara Garnett, az Oxfordi Egyetem Környezetváltozási Intézetének kutatója.

(MTI)