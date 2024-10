Van valami, amivel minden harmadik magyar nyugdíjas rendelkezik

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Ami a növekedés tempóját illeti: június közepén számoltunk be arról, hogy 650 ezer embernek van gondosórája - négy hónap alatt gyűlt tehát össze újabb 50 ezer ember a programban.

Nyitrai Zsolt elmondta, mostanra minden harmadik 65 év feletti magyar gondosóra-felhasználó, így az idősek élete és egészsége még nagyobb biztonságban van. Arra hívott fel, hogy akik jogosultak, de még nem regisztráltak az eszközért, tegyék meg. Hozzátette, a hozzátartozók a Gondosóra mobilalkalmazását is letölthetik.

