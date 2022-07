Az biztos, hogy drágulnak az őszi külföldi turistautak, de mégis mennyivel?

Kartago Tours

Hajducsi Tamás:

Először is nagyon fontos leszögezni, hogy az irodánk (és ezzel a többi utazásszervező is így van) által kényszerűségből bevezetett áremelés egyáltalán nem fedezi a megnövekedett költségeket. Ha mindent az utasokra terhelnénk, 8 százaléknál sokkal nagyobb mértékben kellett volna árat emelnünk, ez a mérték valamennyit javít a helyzeten. Az elmúlt 26 évben irodánk soha nem élt az áremelés lehetőségével, mivel, ha csak az árfolyam változik, akár 10 százalékkal, azt még kezelni tudjuk, saját kockázaton belül. De idén olyan mértékű volt az árfolyam-változás – például az amerikai dollár jegyzése 300-ról 406 forintra ugrott –, valamint az üzemanyagárak is közel a duplájukra nőttek, hogy nem lehetett elkerülni e döntést.

Miképp viszonyulnak a helyzethez az utasok, és mekkora a lemondás?

Utasaink is tisztában vannak ezekkel a tényekkel és a kialakult helyzettel, hiszen nap, mint nap tapasztalhatják az élet minden területén. Szerencsénkre megértően fogadták, az utasok több mint 90 százaléka elfogadta a módosítást, de persze akadtak, akik a lemondás mellett döntöttek.

A fenti áremelés ellenére jelenleg a főszezonra szinte egyáltalán nincsenek helyek a közkedvelt úti célokra. Természetesen – az áremelést beleszámítva is – így is sokkal kedvezőbben tudnak utazni, akik előre foglaltak. Járataink nagy kihasználtsággal üzemelnek, egyes országokba lehetetlen már helyet foglalni a nyárra. Az érdeklődők száma nem csökken, sok esetben már csak néhány szabad hely maradt.

Szeptemberre és októberre akadnak még utak, főleg a klasszikus nyaralós desztinációkban. Ilyenkor a főszezonhoz képest kedvezőbb áron lehet foglalni, és Tunéziában, Törökországban és Egyiptom szinte nyári időjárás fogadja a turistákat. Jelenleg azt látjuk, hogy aki most nem tud elutazni, de megteheti, hogy később menjen, az lefoglal egy őszi időpontot. De ezen utak száma már most véges.

Az áremelkedés a kiemelt desztinációk népszerűségére nálunk nem volt hatással, továbbra is a fent említett három úti cél vezet. Görögországba három szigetre (Kréta, Rodosz és Zákinthosz) utaztatunk. Görögország annyira népszerű a magyarok körében, hogy ide már tényleg vadászni kell a szabad időpontokra és utakra, bár szeptemberre azért még kedvező lehetőségek is várják az útra kelni vágyókat.

Észlelhetők-e újfajta igények, kívánalmak?

A Covid előtti időszakhoz képest sokkal tudatosabbak utasaink, a biztosítási és szerződési feltételekre jobban odafigyelnek. Egyre többen választanak bennünket a fiatalabb korosztályból is. Ennek két fő oka van. Egyrészt marketingkommunikációban tudatosan törekszünk a fiatalabb korosztály elérésére, másrészt az elmúlt évek bizonytalansága felerősítette az irodák szerepét. Nagyon fontos szemponttá vált a biztonság, nemcsak anyagi, hanem jogi értelemben is.

Fehérvár Travel

Ribi András főmunkatárs:

Nagyon sokáig kivártunk az áremeléssel, szerettük volna elkerülni, de végül július 6-án úgy döntöttünk, hogy az ismételten zuhanni kezdő forintárfolyam miatt élünk ezzel és 8 százalékkal megemeljük a július végétől induló utazásaink árát. Minderről fokozatosan értesítjük az utasokat. A szezon végéig nem egységesen emeltünk árat, hiszen nehéz megjósolni, hogyan változik az árfolyam.

Az euró mellett minket a svájci frank és az amerikai, illetve kanadai dollár még látványosabb erősödése is rosszul érint, akárcsak az üzemanyagárak 60 százalékos növekedése. Sajnos, van néhány olyan külföldi partnerünk, akik menet közben szintén árat emeltek – ezek mértékét egyébként bizonyos esetekben túlzónak éreztük.

Az utasok összességében megértően fogadták az áremelés hírét, a többség már számított rá. Igyekeztünk hangsúlyozni, hogy ez a 8 százalékos emelés méltányos, a gyenge forintárfolyamból és az extrém magas üzemanyagárakból származó veszteség nagyobb részét irodánk továbbra is magára vállalja. Jelentősebb felzúdulásra vagy tömeges visszalépésre szerencsére nem volt példa.

Milyen ősznek nézünk elébe?

Június 24-én hírül adtuk, hogy a Fehérvár Travel valamennyi meghirdetett csoportja biztosan elindul szeptember 30-ig – és erre nagyon büszkék vagyunk. Foglaltsági adataink az októberi-novemberi időszakra biztatóak, jó esély van rá, hogy nem kell majd csoportokat visszamondanunk a minimális létszám miatt.

A 2021-es évben jellemző volt, hogy sokan kivártak és inkább kicsit később foglaltak. Ezzel szemben idén nagyon eredményes volt a márciusi „first minute”-foglalás időszaka, az árualap közel 60 százalékát értékesíteni tudtuk. Jelenleg már alig találni utat a nyári hónapokra, aki esetleg túl sokáig kivárt, könnyen előfordulhat, hogy lemaradhat a vágyott utazásról.

Ami a törzsutasokat illeti, mi, a Fehérvár Travelnél nagyon büszkék vagyunk rá, hogy sok a törzsutasunk, hálásak vagyunk nekik a kitartó érdeklődésükért és bizalmukért. Számukra többféle kedvezményt (törzsutas, szállás) biztosítunk, és időről időre értékes nyereményjátékokat is szervezünk.

Mi a helyzet a belföldi utaztatással?

Két éve, a járvány miatt kezdtünk el többnapos belföldi csoportos utazásokat is szervezni. Ezekre tavaly jelentősebb kereslet mutatkozott, de idén a tízféle program közül már csak 3-4-re mondhatjuk azt, hogy élénk iránta az érdeklődés. Ennek ellenére mindegyik meghirdetett program megvalósult. Akik utazni vágynak, inkább külföldre mennének az idén.

Ezt jól mutatja, hogy az áprilistól októberig tartó időszakot lefedő Kulturális körutazások című katalógusunkban meghirdetett utazások eddig – természetesen az oroszországi programokat kivéve – kivétel nélkül megvalósultak, július 15-ig ez több mint 230 csoportot jelent. Ez a tendencia jó eséllyel a szezon végéig jellemző marad.

Az év elején mindnyájan tele voltunk optimizmussal, hiszen a járvány után mindenki el akart utazni valahova. A nagy sláger nálunk idén a török Riviéra, valamint Zakíntosz, Rodosz, Kréta, illetve Egyiptom, ezen belül is Hurghada, amit már jól ismernek a magyarok. Ugyancsak keresett lett Bulgária. Már jóval a főszezon előtt eladtuk kapacitásunk 70 százalékát.

Utazási irodánk az egyik vezető cég Magyarországon, amely a magasabb igényű vendégek számára talán a legszélesebb kínálattal bír. A legtöbb ötcsillagos, illetve családihotel-ajánlatunk vevőre talált már, és ugyanez vonatkozik a négycsillagosokra, valamint az úgynevezett felnőtt hotelekre is, ahol a szobák nagy része szintén le van foglalva.

Ami a világturizmus helyzetét illeti, február után kezdődött az instabilitás, amikor kétszeresére nőtt a kerozin ára, a forint pedig 10 százalékot vesztett értékéből az euróhoz képest. Ebből következően az üdülések egyre drágábbak lesznek.

Csak ha a repülőjegyeket nézzük: Törökországba tartó útjaink esetén az emelkedés jelenleg 51, Görögországba 12, Spanyolországba 61, Egyiptomba 39 százalékos. A transzferárak mindenütt jellemzően 40 százalékkal növekedtek.

Ahogy a többi tour operator, mi is maximum 7 százalékkal emeltünk. Ez azt is jelenti ugyanakkor, hogy bár ez az év nagyon komoly munkát igényelt – hiszen sok embert utaztattunk és fogunk is – mégis a legkevésbé nyereséges éppen 2022 lesz.

Ebben az évben mindenki a túlélésre játszik, hiszen két évet kellett kibírnunk, de attól tartok, hogy a jövőben az elvárások, a követelmények nagyon magasak lesznek. Úgy látjuk most, hogy a tél a megszokottnál kisebb forgalmat hoz. Már elkezdtük a 2023. évi szerződéskötéseket, és azt látjuk, hogy minden desztinációban 15-20 százalékkal drágábbak lettek a szállodák. Nagyon körültekintően tervezünk, és a lehetőségekhez képest ésszerű mértékben növeljük majd az árakat. Szeptemberben kezdjük el megnyitni a jövő évi foglalásokat, a családoknak nagy kedvezményt nyújtva. De nem hiszem, hogy a 2023-as számok kedvezőbbek lesznek, mint az ideiek.

Haris Travel Club

Haris Richard tulajdonos:

Mi is kénytelenek vagyunk emelni, de változó mértékben, utazásokként elemezzük a változásokat, és aztán döntünk az új árakról. A mérsékelt áremelést ügyfeleink túlnyomó többsége megértéssel fogadja, lemondás nem jellemző.



Hogyan alakul az őszi szezon?



Az egész idei esztendőre jellemző, hogy szolidan indult be a turizmus. Az utasok visszatértek, de kevesebben, mint amire előzetesen számítottunk. Az utazás drágább lett és körülményesebb, ma nem olyan magától értetődő utazni, mint 2019-ben volt. Ami az úticélokat illeti, az európai és az észak-amerikai, illetve a nyári időszak környékén a közel-keleti országok iránt legnagyobb az érdeklődés.



Sajnos, az elmúlt két évben az utasok rászoktak, hogy az utolsó pillanatban foglaljanak, mert az utak így is elérhetőek voltak. De idén már nem így van, ezért bizony többször is csalódást kell okoznunk a későn ébredőknek. A programok előkészítése és megszervezése is több időt vesz igénybe manapság. Mindig felhívjuk rá utasaink figyelmét, hogy legyenek tekintettel az új helyzetre.

Nálunk is felértékelődtek a belföldi utazások, de korántsem oly mértékben, mint az elmúlt két évben, hiszen már külföldre is egyszerűbb utazni.