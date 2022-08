Bosszankodhat Orbán Viktor: lesznek, akik a Karmelita erkélyénél is magasabbról nézik a tűzijátékot

Ha még nem jelentkezett be, akkor irigykedhet Orbán Viktor. Hiába készíttetett magának nagy erkélyt a Karmelita kolostor Dunára néző oldalán, hogy onnan lenézzen. (mindent és mindenkit – a szerk.) Van egy nem is olyan messze lévő új hely, ahonnan jóval magasabbról lehet gyönyörködni a tűzijátékban és persze a budapesti panorámában.

A Hiltonban kialakított új terasz, a White Raven. Fotó: Danubius Hotels A Hiltonban kialakított új terasz, a White Raven. Fotó: Danubius Hotels

A Hilton szálloda új teraszáról (hivatalos nevén: White Raven skybar & lounge - a szerk.) és az ottani bárról van szó, amit pár hete adott át a Danubius Hotels. A mintegy egymilliárd forintba került beruházás kivitelezője a DVM Group volt. Elvileg százan férnek el, válhetően sokan akarnak ott lenni.

De ez a hiltonos hely nem sokáig lesz a legpazarabb budapesti kilátást nyújtó terasz. Letaszítja a trónról egy másik, már majdnem kész létesítmény. Az is budai, várhatóan idén, az év végén adják át és nagyon exkluzív.

Ez a Mol új felhőkarcolója a Rákóczi híd tövében. Szabadon látogatható lesz a 28 emelet magasban lévő kilátó. Reméljük, gyakorlatilag is. Persze, az új magassági bajnok által nyújtott augusztus esti élményhez az is kell, hogy jövőre is legyen tűzijáték augusztus 20-án.