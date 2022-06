Jelentősen drágulhat a magyarok külföldi nyaralása, az utazási irodák is áremelésre kényszerülnek

Az infláció, az euróárfolyam drasztikus emelkedése és az elszálló üzemanyagárak következtében alaphangon 5-15 százalékkal drágulhat idén a magyar turisták nyaralása. Zsebők Tamás, a Zseppelin Utazási Iroda irodavezetője arról beszélt, mivel a szolgáltatók télen, jóval az árrobbanást előidéző háború előtt képezték áraikat, kénytelenek emelni a díjaikon, másként magukat és ezzel az utasaikat is bajba sodorhatják. Az utazási szakértő rámutatott, az emberek kiéheztek a külföldi nyaralásokra: a favorit idén Görögország, Bulgária iránt viszont bezuhant a kereslet a szomszédban zajló fegyveres konfliktus miatt.

Mint minden más szolgáltatást és terméket, úgy az utazási szektort is elérte a drágulás, amit ebben a szegmensben több tényező fűt egyszerre: az immár 10 százalék feletti infláció, az elmúlt pár hónapban 10 százalékot gyengülő forint és ehhez kapcsolódóan devizák keresztárfolyamai, valamint a buszos túrák esetében az üzemanyagárak 60-70 százalékos!! emelkedése.

A megugró infláció miatt felmerül, hogy legalább az árfolyamkockázatot jó lenne kiiktatni.

Zsebők Tamás, a Zseppelin Utazási Iroda irodavezetője elmondta, ezen tételek együtt túlmutatnak azon, amit életszerű és ésszerű határok között át tudnak vállalni az utazási irodák.

Az utazási szakértő úgy folytatta, a turizmusra gyakorolt negatív hatásokat nem láthatta előre az ember, és aki most nem emel árat, az nemcsak a cég jövőjét teszi kockára, de ezzel az utasait is potenciálisan veszélybe sodorja.

Zsebők Tamás kérdésre válaszolva elmondta, mivel az utazási szektor meglehetősen összetett, a drágulás mértékét is nehéz egzaktan meghatározni, de megközelítőleg 5-15 százalékos áremelésről beszélhetünk a nyaralások esetében.

„Ahogy elszálltak az üzemanyagárak, úgy nőttek a fuvarköltségek is, ami azt jelenti, hogy a hosszabb autóbuszos utazásoknál nagyobb mérték áremelésre kell számítania a turistáknak. Ez azzal magyarázható, hogy a nagy mértékű autóbusz megtett távolságok a nagy mértékben drágult üzemanyag árak miatt nagyobb áremelést indikálnak a részvételi díjban kisebb mértékben részt vállaló szállásárak mellett”

A szakértő úgy értékelt, a Balaton az új külföld szlogen 2022 nyarán már nem állja meg a helyét. Az utasok visszajelzéséből az olvasható ki, hogy inkább tengerpartra, hegyekbe mennek pihenni, hiszen sok esetben olcsóbban megússzák, mintha itthon foglalnának helyet maguknak másrészről pedig a hosszú covid időszak kihagyása után már mindenki ki van éhezve a külföldi élményekre!

A trendekkel kapcsolatban elmondta, hogy kedvező árfekvésben Görögország továbbra is a favorit, hiszen ár-érték arányban messze magasan viszi a prímet. Aki Olaszországot szereti, az esetlegesen magasabb árak ellenére is oda utazik, a repülős lehetőségek tekintve pedig Törökország a csúcs, azt a szolgáltatási színvonalat ugyanis sehol máshol nem tudják olyan értéken biztosítani, mint ott.

„Horvátországtól a tapasztalt drágulások miatt sokan elfordultak, de a megközelíthetőség miatt még így is igencsak népszerű az Adria. A háború miatt az is megfigyelhető, hogy Erdély iránt rendkívüli szinten megcsappant az érdeklődés, ahogy Bulgáriába is csak nagyon kevesen mernek idén menni. Ez nyilván azzal magyarázható, hogy Ukrajnában fegyveres konfliktus zajlik, ami az érintett országokhoz nagyon közel van”