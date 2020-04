11 millió forintra bírságolta a Magyar Fejlesztési Bankot a jegybank

A jegybank a felügyeleti adatszolgáltatás és az információbiztonság területén is feltárt hiányosságokat, és előírta például, hogy a kiszolgálókon és hordozható számítógépeken lévő kockázatarányos vírusvédelmi megoldásról is gondoskodjon a fejlesztési bank.

Az MNB előírta azt is, hogy az MFB a természetes személyek kezességének értékét mindenkor a belső szabályzatának megfelelően határozza meg, gondoskodjon a fedezeti szorzók módosításáról, illetve folyamatos kontrolljáról az informatikai rendszerben. Az ügyfél minősítés jogszabályi megfelelősége érdekében az ügyfél minősítéseket mindig a belső szabályzatában leírtak betartásával végezze, a folyamatba legyenek beépítve a hibákat kiszűrő kontrollpontok. A jegybank előírta azt is, hogy a számvitel területén mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelő időben és módon alakítsa ki a számviteli szabályzatait a pénzintézet - közölte az MFB.

