13,6 tonna internetet lőtt az űrbe Elon Musk

A SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat sikeresen Föld körüli pályára állította a Starlink nevű globális műholdas internetszolgáltatásához használandó első hatvan műholdját helyi idő szerint csütörtökön. A műholdakat egy Falcon 9-es hordozórakéta szállította, és a műholdak körülbelül egy órával az indítás után álltak alacsony Föld körüli pályára. Ezt követően a Falcon 9 hordozórakéta újrafelhasználható gyorsítófokozata visszatért a Földre, és sikeresen landolt az Atlanti-óceánon lebegő platformon.

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF