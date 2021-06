15 milliárdos osztalékot hozott a lélegeztetőgép-biznisz a legnagyobb magyar beszerzőnek

A koronavírus-járvány hazai megjelenését követően nem telt el túl sok idő, amíg felismerte a kormány a külföldi aggasztó példákat látva, hogy fel kell töltenie a magyar készleteket lélegeztetőgépekből. A lépés abból a szempontból logikus és magától értetődő volt, hogy a legrosszabbra is fel kellett készülni, és az is borítékolható volt, hogy a vírus pandémiává fejlődése miatt világszerte nagy kereslet lesz az életmentő készülékekre. A döntés folyományaként aztán ma mintegy 16 000 készülék porosodik a raktárakban, annak csupán töredékére, kevesebb mint 1600-ra volt összesen szükség a járvány legkritikusabb időszakában is. A beszerzett mennyiség vitatott volt, ráadásul a külügy nagyon sokáig titkolta is a részleteket: ugyanúgy az egyes szerződések értékét, mint a megbízott cégek nevét.

Az imént felsorolt 10 cég közül a fele határidőre, május 31-ig leadta az éves beszámolóját, a dokumentumokból pedig kiderül, mennyire pörgette fel a korábbi üzletmenetet a kormányzati megbízás. Annyit előre elárulunk, ritkán látni ilyen bődületes növekedési ütemet. De kezdjük is rögtön a vélhetően legnagyobb nyertesse, a Fourcardinal Kft.-vel.

Értékesítési árbevételként tavaly az előző évinél 216-szor (!!!) többet könyveltek el, 229 millió forint után 49,5 milliárd forint folyt be a cég kasszájába.

Igaz, ezzel párhuzamosan a ráfordítások is jókora növekedést mutattak, hiszen anyagjellegűként 31,9 milliárd forintot számoltak el a korábbi 63,5 millió forint után. Ezen belül a legnagyobb tétel az eladott áruk beszerzési értéke volt, mely 31,1 milliárdot tett ki.

Fotó: depositphotos.com Fotó: depositphotos.com

Talán nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, a kormányzati megbízás a dolgozói létszám bővítését igényelte, az átlagos statisztikai létszám ugyanis 5 főről 7-re emelkedett, a személyi jellegű ráfordítások ennek révén 28,6 millióról 78,7-re nőttek.