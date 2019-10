616 milliót kell betolnia a Duna Aszfaltnak a veszprémi kézicsapatba

2018 márciusában új tulajdonoshoz, ezzel a NER-hálójába került a veszprémi kézilabdacsapat mögött álló gazdasági társaság. A Veszprém Handball Team Zrt. többségi, 94 százalékos tulajdonrésze a Mészáros Lőrinc üzlettársaként emlegetett Szíjj László zászlóshajó cégéhez, a Duna Aszfalthoz került. A kisebbségi tulajdoni hányad a Veszprémi Építők Sportegyesületé.

A tulajdonosváltás azonban egyelőre nem hozott látványos előrelépést a társaság életében - legalábbis anyagi szempontból. Sőt, Szíjjéknek kell tetemes összeget betolniuk a Zrt.-be, ha folytatni szeretnék a tevékenységet.

A bevételekkel nem volt nagy gond

A napokban töltötték fel az Igazságügyi Minisztérium honlapjára a tavalyi évről készült beszámolójukat, mely szerint a Zrt. tavaly az előző évivel megegyező értékesítésből származó árbevételre tett szert, 2,5 milliárd forint folyt be a kasszába. Hogy pontosan milyen tételeknek köszönhető ez, milyen részben köszönhető jegy- és bérletértékesítésnek, reklám-, illetve kereskedelmi bevételeknek, a kiegészítő mellékletből nem derül ki. Egész egyszerűen kihagyták a bevételek ilyen fokú részletezését, ami tekintve a tulajdonosi kört, túlságosan már nem is meglepő. Az éves beszámolók vizsgálatakor több NER-cég esetében is feltűnő volt, hogy az eredményeiket nem feltétlenül a kívánatos részletességgel mutatják be, azok lényeges kérdésekre nem adnak választ.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Ugyanakkor az értékesítésből származó bevételek mellett a Zrt. egyéb bevételei látványosan visszaestek. A 2017-es 1,1 milliárd forint után mindössze 683 milliót könyveltek el, amivel kapcsolatban magyarázat lehet, hogy egyes támogatások, csapat eredményeihez kapcsolódó bevételek visszaeshettek.

Az összességében visszaeső bevételek mellett a kiadások is visszafogottabban alakultak. Igaz ugyan, hogy anyagjellegű ráfordításként néhány millióval többet, 904 milliót kellett kifizetni, a személyi jellegű ráfordítások pedig szintén néhány millióval mérséklődtek, 2,3 milliárdra, egyéb ráfordításként a korábbi töredékét számolták el - 716 millió után 211-et.

Mindezek eredményeként üzemi szinten mérséklődő veszteséget könyveltek el. A 2017-es 439 millió forintos mínusz után 357 millió veszteséget termelt a Zrt. Ezt a pénzügyi műveletek eredménye a megugró ráfordítások miatt tovább apasztotta, így végül 479 millió forintos veszteséggel zárta 2018-at a kézicsapat mögött álló társaság az előző évi 354 millió után.

Visszafogták a tulajok a fizetéseket?

A személyi jellegű ráfordítások zömét a társaság alkalmazottainak bérköltsége teszi ki. Mivel a Zrt. ezt a tételt sem részletezi, csak becslést tudunk ezzel kapcsolatban végrehajtani. A teljes ráfordítás nagyjából 80 százaléka szokott a bérköltség lenni, ami jelen esetben 84 alkalmazott között oszlott meg 2018-ban. Ebből levezetve a kézicsapatnál dolgozó összes alkalmazott átlagos bruttó bére tavaly 1,8 millió forint lehetett - amiben egyaránt benne vannak a "sztársportolók" magasabb fizetése és az irodai alkalmazott alacsonyabb juttatása is.

Ez jelentős bércsökkentésre utalhat, hiszen 2017-ben becslésünk szerint a 2,8 millió forintot is meghaladhatta az átlagos bér a Zrt.-nél. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy egy sportvállalkozásnál a szokásosnál is nagyobb lehet a fluktuáció, a számított átlag ilyen mértékű csökkenésében nem csak és kizárólag a bérek visszafogása játszhat szerepet, de egy-egy magasabb bérigényű játékos távozása is.

Rengeteg pénzt kell betolni a tulajdonosoknak

2018 év végére tetemes mínuszt tüntettek fel a tulajdonosok a saját tőke soron: az előző évi 158 milliós mínusz után a tavalyi veszteséggel növelve 611 millió forint mínusz szerepel a mérlegben, ami mielőbbi tulajdonosi beavatkozást igényel.

Erre a felügyelő bizottság tagjai is felhívták a figyelmet a szeptember 7-i közgyűlésről készült jegyzőkönyv tanúsága szerint. Mint olvasható,

"a felügyelő bizottság a részvényesek figyelmébe ajánlja, hogy a társaság 611 215 ezer forint tőkehiányt halmoozott fel, a törvényi 5 millió forintos tőkeelőíráshoz 616 215 ezer forint tőkepótlás szükséges, amelynek rendezéséről a részvényeseknek kell gondoskodnia."

Forrásoldalon a társaságnak az előző évek gazdálkodási eredményeit felhalmozó eredménytartalékában 1,4 milliárd forint veszteség gyűlt össze, amit némiképp ellensúlyoz a tőketartalékban lévő közel 742 millió forint, valamint a lekötött tartalékban lévő 526 millió.

Emellett valamivel több mint 2 milliárd forintos kötelezettségét halmozott fel a Zrt., mellyel kapcsolatban csak annyi biztos, hogy ebből 594 millió forint rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben.