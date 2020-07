892 millió forint bírságot kapott az Alza.hu a megtévesztő Black Friday-reklámok miatt

A bírság mellett a cég vállalta, hogy vállalati megfelelési programot vezet be a jövőbeni jogsértések megelőzésére, és igazolja azt a versenyhivatal felé.

A hatóság további 30 millió forintnyi eljárási bírságot is kiszabott a vállalkozásra és cseh anyacégére, amiért a hatósági eljárás során a kérdéses kampányok költségadatait hiányosan, ellentmondóan adták meg.

„A Versenytanács indoklása szerint a bírság összeg meghatározásakor súlyosító körülmény volt, hogy az árkedvezmények feltüntetésével kapcsolatosan egyértelműek az elvárások a joggyakorlatban. Ennek ellenére a vállalkozás az eljárás megindítása után is tovább használta az „akár 80%-os” szlogent.” – mondta Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.

