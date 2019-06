A Bezár a bazárból az ismétlést is imádják a nézők

A tavaszi időszakban a TV2 gameshowja, a Bezár a bazár már megvillantotta oroszlánkörmeit, hiszen az egyébként hagyományosan remek teljesítményt nyújtó Konyhafőnökkel nem csak tartotta a lépést, de sokszor meg is verte. A Majka és Tilla vezette műsorral ezért a szezon végén már elkezdett "trükközni" a csatorna, hiszen az évad utolsó két hetében már vegyítették az új részeket az ismétlésekkel. Ennek köszönhetően az eredetileg vélhetőleg június 6-ára tervezett finálé helyett egy héttel később ért véget az évad. Ebben a ráció az volt, hogy a nézők ugyanúgy leültek az ismétlések elé, és végignézték, mint az új epizódokat. A nézettségi adatok alapján ugyanis semmi nyoma nem volt annak, hogy az emberek elkapcsolatak volna.

Nehéz lenne megmondani, hogy a játék izgalma, vagy a nézők rövidebb memóriája áll a dolog hátterében, de nem csak az "egy új, egy régi felállás" hódít, hanem az ismétlések is nagyon jó számokat hoznak. A nyári időszakban ugyan kevesebben néznek tévét, így alacsonyabb nézőszám is magasabb közönségarányt eredményez, de a műsor minden nap bőven a csatorna átlaga felett hozott. Ráadásul több olyan nap is volt, amikor a közönségarány annak ellenére, hogy ismétlések voltak, a korábban sugárzott új részek számait idézte. Nem véletlenül döntött úgy a csatorna, hogy a tervezettel ellentétben nem indítja el a Hegyi Doktor sorozat új évadát, hanem a Bezár a bazárt tartja műsoron, és ismétli továbbra is a korábbi részeket.

A TV2 a Bezár a bazár kapcsán csupán egy dolog miatt lehetett elégedetlen, a műsor promóciója ugyanis büntetést kapott. Mint az a Médiatanács múlt heti közleményéből kiderült, 2 millió 345 ezer forint bírságot róttak ki a TV2 Média Csoportra, amiért a Bezár a bazár! című műsorának előzeteseit márciusban és áprilisban, összesen 67 alkalommal nem megfelelő időpontban sugározta. Az NMHH szerint az előzetes műsorajánló megkérdőjelezhető magatartásmintát közvetített azzal, hogy a kvízműsort a műsorvezetők meztelen futásával próbálta népszerűsíteni.

Volt a héten még egy műsor, amely mellett nem szeretnénk elmenni, ez pedig a Magyarország szépe címmel futó szépségkirálynő választás. Ennek apropóján lehet moralizálni, hogy mennyire PC (politically correct) ilyen "húsvásárokat rendezni" és azt a nemzeti főadón bemutatni, de legalább ennyire érdekes kérdés az is, hogy a nézettségi statisztikák alapján mennyire érte meg az erre kifizetett közpénz. Megjegyezhetjük, ez néhány évvel korábban is téma volt, amikor még a Hajdú Péter fémjelezte vállalkozás volt a jogtulajdonos. Amióta exfelesége és annak üzlettársa Rogán Cecília vette át a szépségversenyt, még inkább felmerül, hogy mennyire etikus közpénzt erre költeni. A más csatornákon elfolyó milliárdokhoz képest akár aprópénznek is tűnhet az a 66,8 millió forint, amit a 24.hu információi szerint az MTVA a Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília holdudvarához tartozó Digital Minds Kft.-nek fizetett a versenyért. Ha viszont azt nézzük, hogy a kereskedelmi célcsoportban ezért az összegért 25 ezer ember szórakoztatását biztosították, akkor már messze nem tűnik olyan kevésnek a kifizett pénz. Persze erre azt is lehet mondani, hogy a műsor nem a 18-49 év közöttiek számára készült, hanem annak a 185 ezer nyugdíjasnak, akik vélhetőleg a teljes népességben mért 210 ezer nézőre feltornázták az összesített számot.

Nagypál Krisztina a Magyarország Szépe - Miss World Hungary döntőjén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai gyártóbázisán (MTI fotó- Mohai Balázs) Nagypál Krisztina a Magyarország Szépe - Miss World Hungary döntőjén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai gyártóbázisán (MTI fotó- Mohai Balázs)

Ami a két nagy csatorna versenyét illeti, a TV2 még a kereskedelmi célcsoportban is lépéselőnybe került, köszönhetően annak, hogy a Bezár a bazár nagyon fut, míg az RTL Klub azonos műsorsávban lévő sorozata, a Megtörve inkább csak bukdácsolt. Így a TV2 az összes hétköznap estét megnyerte. Hétvégén a szombatot az RTL vitte, vasárnap pedig a mérések szerint a két nagy csatorna azonos közönségarányt ért el.

A 25. heti számokat összefoglalva azt láthattuk, hogy a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) a TV2 lett a legerősebb csatorna. Ez számukra azért lehet különösen fontos, mert ebben az idősávban és célcsoportban nagyon ritkán tudják megelőzni a versenytársukat. Ehhez egyébként most 11,4 százalékos közönségarány elegendő volt, ami nem kimagasló, a TV2 a tavaszi és az őszi időszakban ennél tud többet is. A heti győzelem így annak köszönhető, hogy az RTL önmagához képest erősen alulteljesít, ezúttal csupán 10,7 százalék volt a közönségarányuk. Ráadásul a kábelcsatornáikkal sem vigasztalódhatnak, hiszen a F+ (4,6% SHR) és a Cool (2,5% SHR) is az egy héttel korábbinál gyengébb számokat ért el. Igaz utóbbi még így is a Viasat 3 (2,2% SHR) tudott maradni. A Duna TV (1,2% SHR) ugyan az egy százalékos szint felett teljesített teljesített, de a középmezőnytől így is jócskán elmaradt.