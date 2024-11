A BGE közös együttműködésbe kezdett a világ egyik legnagyobb könyvvizsgálójával

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A 2024/2025. tanévben az EY szakemberei vendégelőadásokat és szakmai eseményeket tartanak a BGE zuglói kampuszán, emellett részt vesznek a BGE záróvizsga bizottságok munkájában is. A vállalat saját standdal jelenik meg a BGE tavaszi állásbörzéjén, ahol gyakornoki, pályakezdő és senior állásokat kínál az egyetem hallgatóinak, valamint alumni tagjainak.

„Az EY legnagyobb értékét maguk a kollégák jelentik. Ők azok, akik közös munkájukkal hozzájárulnak ügyfeleink, és végső soron a saját sikereinkhez. Kiemelten fontos számunkra, hogy ehhez motiváló környezetet biztosítsunk. Nálunk bárki megvalósíthatja álmai karrierjét, amit például átfogó képzési és mentor programmal, külföldi kiküldetési lehetőségekkel vagy akár nemzetközi tanulmányutakkal is támogatunk. Nagy öröm számomra, hogy a BGE-vel kötött együttműködésüknek köszönhetően már az egyetemi évek alatt segíthetjük a fiatalokat a jövőjük tudatos alakításában és a gyakorlati tapasztalatszerzésben” – hangsúlyozta Vékási Tamás, az EY vezérigazgatója.

„A Budapesti Gazdasági Egyetem, mint Magyarország legnagyobb gazdaságtudományi képzőhelye több száz üzleti partnerrel működik együtt az oktatásban, a tananyagok fejlesztésében, hallgatóink gyakorlati tapasztalatszerzésében és elhelyezkedésük segítésében. Mindemellett többek között kutatásokat és vállalati programokat valósítunk meg üzleti partnereinkkel” – hangsúlyozta Dr. Andor György, a BGE rektora. „Kiemelt partnerünk, az EY és a Budapesti Gazdasági Egyetem közt aláírt stratégiai megállapodás fókuszában széles körű oktatási együttműködés áll, hogy a munkaerőpiac igényeit a leg­átfogóbban építhesse be egyetemünk hallgatóink képzésébe.”

