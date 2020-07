A Facebook legfontosabb hirdetője is csatlakozott a bojkotthoz

Június végén számos nagy hirdető jelezte, hogy nem fog addig hirdetni a Facebookon, amíg a közösségi médiavállalat nem rendezi megnyugtatóan a gyűlöletkeltő tartalmak szabályozását. Az etikai megfontolásokon túl ugyanis saját brandjük védelmében is fontos, hogy ilyen környezetben ne jelenlen meg a hirdetésük. Most újabb óriáscég, a Disney jelentett be szigorú lépéseket a Facebookkal szemben.