A gyárosok nem túl boldogok a kormány gazdaságvédő tervei láttán

A Munaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége MGYOSZ) lapunkhoz is eljuttatott közleményében ugyan örömét fejezi ki, hogy már holnap életbe lépnek a kormány gazdaságvédő rendeletei, de úgy látják, hogy sok vállalkozás nem tud majd élni ezekkel a lehetőségekkel, ami munkahelyek százezreinek felesleges elvesztéséhez vezet. A javaslataik között van, hogy csökkenhessen a munkavállaló bére, de a szervezet szerint nem vállalható felelősen az induló létszám megtartása sem. A részfoglalkoztatási küszöböt uniós mintára 10 százalékra csökkentenék. A támogatási plafont a minimálbér kétszerese helyett a versenyszférában foglalkoztatott szellemi foglalkozásúak átlagbére jelentené az MGYOSZ javaslata szerint.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!