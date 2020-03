A járvány lecsengéséig bezárnak a BKK-ügyfélközpontok

De nyitva marad a 9 jegypénztár, és ott van még a 370 jegyautomata is.

Az új koronavírus terjedésének megelőzéséért, illetve megfékezéséért csütörtöktől a járványveszély elmúltáig bezárnak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélközpontjai.

A BKK az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében felhívta figyelmet arra, hogy az érintett 14 fővárosi értékesítési pont kiesése ellenére jegyek, bérletek továbbra is megvásárolhatók mintegy 370 automatából és kilenc - továbbra is nyitva tartó - pénztárban. Vonaljegyet, gyűjtőjegyet pedig sok viszonteladónál is lehet venni - írták.

Tudatták, hogy a járványhelyzet miatt az elmúlt napokban jelentősen visszaesett a közösségi közlekedés kihasználtsága; a legfrissebb, szerdai adatok szerint a járatok telítettsége átlagosan 10 százalék alatti.

A BKK kiemelte, hogy az ügyfelek és a dolgozók egészségének megóvásáért döntöttek a 14 ügyfélközpont és a népligeti jegy- és bérletpénztár bezárásáról. Ezeknek a nyílt légterű értékesítési pontoknak a forgalma az elmúlt időszakban minimálisra csökkent - tették hozzá.

A BKK azt javasolja, hogy a járványveszély idején az utasok a Közlekedési mobiljegy alkalmazásban vásárolják meg jegyüket, bérletüket. Bár egyelőre nem kapható az összes jegytípus, a leggyakrabban használt bérletek és napijegyek elérhetőek - közölték, jelezve, hogy erről további információk a www.bkk.hu/mobiljegy oldalon találhatók.