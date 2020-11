A kérdőjeles első kör után újrateszteli a vakcináját az AstraZeneca

A második tesztkört az AstraZeneca már kizárólag a 90 százalékos hatékonyságúnak mért adagolással végzi el újra. Soriot szerint egyébként nem lehet hibának hívni azt, hogy tévedésből fél dózist készítettek be az egyik tesztcsoportnak, mert még a beadása előtt észrevették a dózisok közti különbséget, és egyeztettek a regulátorokkal, mielőtt eloltották volna a szereket.

Az újabb vizsgálatra azért van szükség, mert egyre több a kétely az AstraZeneca oltóanyaga körül. Mint ismert, az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztett szérumról múlt héten jelentették be, hogy az utolsó tesztkör nem végleges eredményei alapján átlagosan 70 százalékos hatékonyságú. Ez úgy jött ki, hogy agy al-tesztcsoportnak két teljes dózist adtak be belőle, egy másiknak pedig egy felet, majd szintén egy teljeset. Az előbbi hatékonysága 62 százalékos volt, az utóbbié pedig 90 százalékos.

Újrateszteli a koronavírus-vakcináját az AstraZeneca, mondta el a Bloombergnek a gyógyszerfejlesztő cég vezérigazgatója, Pascal Soriot. A cégvezető azt mondta, hogy az újabb tesztkör már gyorsabban le fog menni, mert kevesebb tesztalanyt vonnak be. Soriot arról is beszélt, hogy szerinte ez nem fogja hátráltatni a szérum engedélyeztetését Nagy-Britanniában és az Európai Unióban.

