A K&H tőke- és likviditási helyzete a koronavírus ellenére is erős

A járványnak tudható be, hogy első negyedévi eredménye csak közel a fele lett az egy évvel korábbinak, de így is 6,5 milliárd forintos nyereség lett a vége.

Annak ellenére, hogy a koronavírus világjárvány miatt márciusban jelentős gazdasági lassulás következett be, a K&H üzleti tevékenysége még így is erős maradt 2020 első negyedévében. A hitelezés éves összehasonlításban 16, a kezelt vagyon pedig 5 százalékkal növekedett - állapítja meg a bank közleménye.

A K&H a korlátozások ideje alatt is teljes mértékben kiszolgálta ügyfeleit mind digitális csatornáin keresztül, mind pedig személyesen. A digitális csatornák használata felgyorsult. A K&H mostanra 477 ezer digitálisan aktív ügyféllel rendelkezik, ami az előző év azonos időszakához képest 13 százalékos emelkedést jelent.

A K&H Bank továbbra is erős tőke- és likviditási pozícióval, valamint 1000 milliárd forint likviditási többlettel rendelkező, stabil pénzintézet. Az április 30-i állapot szerinti likviditásfedezeti mutatója (LCR) 187 százalékon állt, ami a szabályozó hatóság által előírt kötelező minimumérték közel duplája, míg tőkemegfelelése a 2020. március 31-i állapot szerint 16,5 százalék volt (itt 8 százalék a minimális követelmény).

A K&H Bank nettó eredménye a koronavírus-járvány 8,4 milliárd forintos egyszeri negatív hatását is figyelembe véve 47 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest - olvasható a lapunkhoz eljuttatott közleményben. A bank 2020 első negyedévét 6,5 milliárd forintos adózás utáni eredménnyel zárta. Az egyszeri hatás nélkül a bevétel 7,7, a nettó eredmény pedig 17,4 százalékkal nőtt. A K&H Biztosító 2020 első negyedévében 2,5 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el.

