A rossz német körülmények miatt Magyarországra teszi át termelését egy svájci cég

Kollégánk, Wéber Balázs, a Klasszis Média újságírója a Partizán műsorában arról beszélt, hogy bár Németországban gazdasági válságról beszélnek, a makrogazdasági mutatók egyelőre nem indokolják a súlyos aggodalmat, hiszen a GDP 2024-től ismét növekedhet. Egyes elemzők viszont stagnálás közeli állapotot várnak 2025-re, amit bel- és külpolitikai tényezők, például Donald Trump esetleges vámháborúja vagy az ukrajnai válság eszkalációja tovább befolyásolhatnak. Emellett a jövő februári német előrehozott választások is nagy hatással lehetnek a gazdasági folyamatokra. Itt többet is megtudhat.

A jelentés megállapítja: „Noha Németország 2023-ban Kína után a második legnagyobb elektromosjármű-gyártó volt, a hagyományos belső égésű motorokra épülő technológiai fölény nagy része elveszett.” Az elektromobilitásra való áttérés ráadásul új piaci szereplők belépését tette lehetővé, amelyek Kínában már sikeresen célozták meg a német cégek prémiumszegmensét is, jelentős piaci részesedéscsökkenést okozva. „A német gyártók a világ legnagyobb autópiacán, Kínában, komoly nyomás alatt állnak” – figyelmeztet a dokumentum.

A Német Gazdaságkutató Intézet (Institut der Deutschen Wirtschaft) szeptemberi jelentése szerint a globális autóipar központja az ezredforduló óta Ázsiába, különösen Kínába helyeződött át. Az ágazat szinte teljes növekedése ebben a régióban történt, 2023-ban a világon gyártott járművek közel hatvan százalékát Ázsiában állították elő, és csaknem ötven százalékát ott is értékesítették.

A német kormány politikáját számos kritika érte. Dudenhöffer szerint „egyértelmű stratégiára van szükség, hogy Németország visszanyerje gazdasági vonzerejét. Ha ez nem történik meg, hosszú távú gazdasági hanyatlás fenyeget.” A Berliner Zeitung szerint Tokod, mint új helyszín, kedvezőbb feltételeket kínál a Feintool számára, de ez újabb figyelmeztetés a német gazdasági döntéshozók számára is.

Az európai cégek komoly válságba kerültek, miközben a megerősödött távol-keleti cégek az itteni piacokból is szeretnének minél nagyobb szeletet kihasítani.

