A sportingatlanok koronázott királyai építhetik az új atlétikai stadiont

Mészáros Lőrincéknek gyakorlatilag nem kell levonulni az úgynevezett VITUKI-telekről, ahol a családhoz köthető Fejér B.Á.L. Zrt. (a Föld-Trans Kft-vel közösen) még a befejező bontási munkákat végzi. A családfő megnyugodhat: a hozzá köthető ZÁÉV átveheti a terepet, s a szintén sok sportberuházást nyert West Hungária Bau Kft. (WHB) érdekeltségével, a Magyar Építő Zrt.-vel karöltve húzhatja fel a világbajnokság idején 40 ezer főt befogadni képes komplexumot, amit az esemény után visszabontanak 15 ezresre – írta a 24.hu a tenderbontási jegyzőkönyvre hivatkozva. A portál úgy tudja, hogy a Strabag volt a legnagyobb versenytárs, de ez a cég 171 milliárd forintért vállalta a munkát, amit nyilván túl magasnak tartott az állami beruházó BMSK Zrt.

A VITUKI telkén álló hatalmas irodatömb bontása a két, ebben érdekelt cégnek csak filléreket hozott, összesen 4 milliárd forint érkezik a kasszájukba. Az építés viszont szemmel jól látható pénzt, összesen 150 milliárd forintot. Pontosabban legalább ennyit. Emlékezetes, hogy a ZÁÉV és a Magyar Építők a Puskás stadion esetében is az eredetinél jóval magasabb végösszegnél állt meg a befejezés után, kezdetben mintegy 95-100 milliárd forintos bekerülési összegről volt szó.

Magyarországon a leggyorsabban növekedő építőipari vállalkozások túlnyomó része állami megrendelésekből képes bővíteni megrendeléseinek számát és a cég forgalmát. Kiemelt helyen állnak a sportberuházások és a kapcsolódó infrastrukturális és turisztikai fejlesztések, hotelépítések. Ezekben mindkét mostani nyertes rendre az élen szerepel, egymás után viszik el a sokmilliárdos projekteket. Természetesen vannak magánmegrendeléseik is, de nem ez a döntő.

A páros legnagyobb falatja a végül 190 milliárdba került Puskás stadion volt, de például az MTK stadionjánál is együtt serénykedtek, ott 6,3 milliárd forint volt a végszámla. Természetesen külön-külön is indultak és nyertek is sok-sok beruházást. A ZÁÉV fejezte be Zalaegerszegen a ZTE Arénát 1,23 milliárd forintért és teljes egészében ez a cég építette a szombathelyi futballstadiont 15,6 milliárd forintért. Ezt egyébként nem képes fenntartani a tavaly november óta hivatalban lévő önkormányzat. Nagykanizsán szintén a Mészáros-féle cégcsoport húzza fel a Kanizsa Arénát mintegy 15 milliárd forintért, az építkezés még tart.

És mit tett a zsebébe a WHB? Három, jelenleg is folyó munkát említünk: ebből kettő Szegeden történik. A napfény városában 27,4 milliárd forintért épül a leginkább kézilabdának otthont adó Pick Aréna, valamint 16 milliárd forintért a Tiszavirág uszoda. Ugyancsak a Paár Attila nagyvállalkozóhoz köthető cég a generálkivitelező a kispesti Bozsik stadionnál (itt a Pharos ’95 Kft.-vel közösen), a vállalási ár 11,7 milliárd forint.

Az a gyakorlat alakult ki, hogy a fővállalkozók – üzleti szempontból egyébként érthető módon – egy viszonylag szűk alvállalkozói körrel dolgoznak. Többnyire arra hivatkoznak, hogy már jól ismerik ezeket az alvállalkozókat és nem akarnak kockáztatni. A 24.hu szerint az atlétikai stadion esetében a ZÁÉV természetesen nem ment messze a vezető alvállalkozók kiválasztásakor: a Mészáros család másik cége, a Mészáros és Mészáros jelentős szerepet vállalhat, akárcsak a kormánnyal mély barátságot ápoló Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft., amely mögött Szijj László, a milliárdos gázszerelő milliárdos üzlettársa áll.

Pár napja megjelent egy másik közbeszerzési kiírás is. Az az atlétikai stadion projektmenedzseri és műszaki ellenőri munkáira vonatkozott. Mint akkor utaltunk rá, a feltételek eleve szűkre szabják az indulni képes cégek körét.

Arról csak kevés esetben hallani, hogy milyen „kemény verseny” alakul ki az alvállalkozók körében egy-egy megbízás elnyerése érdekében. A jövőben azonban – részben a gazdasági visszaesés, másrészt a jóval kevesebb uniós forrás miatt – biztosan nem akkora állami és magán megrendelési hullám lesz, mint 2015-2020 között, így az alvállalkozók egy része talán labdába rúghat és talán lesz valamiféle verseny is.