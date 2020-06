A válság miatt sok kkv rádöbbent, mennyire fontos a digitalizáció

A március közepe előtt digitális eszközöket nem használt, vagy ilyen irányú fejlesztésekbe nem fogott kis- és középvállalkozások 40 százaléka szüneteltette vagy korlátozta jelentősen a tevékenységét. Ez is kiderült a Magyar Telekom megbízásából az eNET által végzett felmérésből.

A tervezett digitális fejlesztések közel egy-egyharmad arányban célozzák a webshopok kialakítását, az online számlázásra való áttérést (ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elő is írja), de nagyobb figyelem hárul a készpénzmentes fizetési lehetőség megteremtésére és a chatbotok alkalmazására is.

Ami a jövőt illeti, a megkérdezettek 41 százaléka mondta azt, hogy a járvány után is marad a válság alatt megszokott üzemmódban, csak 4 százalék áll vissza a vírus előtti szintre. S ami legalább ennyire fontos, a kkv-k 56 százaléka a vírushelyzet után is hangsúlyt fog fektetni a digitális fejlesztésekre, 23 százaléknak ez lesz az első dolga. Ők azt mondták, hogy minden olyan fejlesztés prioritást élvez, amelyeket korábban hátrébb soroltak. Erre az irodai és részben irodai munkát végzők 27-27 százaléka fordít nagyobb hangsúlyt.

A keserű tapasztalatok miatt felértékelődött a digitális alkalmazások használata. Az online működéssel szembeni ellenérzések csökkentek, sokan jöttek rá arra, hogy ez költséghatékonyabb megoldás. Ennek megfelelően az online munka applikációkat a kkv-k 30 százaléka kezdte használni, 8 százalékuk vezette be a készpénzmentes fizetési lehetőséget, indított chatbotot vagy hírlevelet, 7 százalékuk pedig webshopot nyitott.

Azon cégeket, amelyek már korábban is belevágtak a digitalizációba, kevésbé ütötte meg a válság – értékeltek a Magyar Telekom szakemberei az eNET felmérését ismertető mai sajtótájékoztatójukon. Például azokat, akik megtalálhatók voltak az ügyfelek számára a webshopokban. Megerősödött annak fontossága, hogy legyen online számlázási, vásárlási és kapcsolattartási lehetőség. Nőtt a jelentősége annak, hogy milyen az internet minősége, elegendő-e a sávszélesség, megfelelően gyors-e az elérés.

Jelzi a Magyarországon március közepén berobbant és csak május elejétől mérséklődő COVID-19 súlyosságát, hogy a májusban, online elvégzett felmérés során az eNET által megkérdezett 1034 kkv csak közel egyharmada, egészen pontosan a 31 százalékuk tudott a veszélyhelyzet alatt is zavartalanul tovább működni. Ezt az arányt látva ugyanakkor akár a vártnál is kedvezőbben értékelhető, hogy a többiek még viszonylag jól megúszták: a megkérdezettek 1 százaléka szűnt meg, 2 százalékuk kényszerült arra, hogy egészen más tevékenységbe kezdjen, míg 11 százalékuk szüneteltette a vállalkozását.

