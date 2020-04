Állami pénz érkezett, ezért Tiborcz István is kiszállna az Appeninnből

Alig egy hete szállt ki az Appeninn Nyrt.-ből Mészáros Lőrinc, most egy friss bejelentés szerint Tiborcz István is elhagyja a fedélzetet: eladná 29,30 százalékos tulajdonrészét a BDPST Zrt. A miniszterelnök veje azt mondja, véletlenül sem akar állami pénzek közelébe kerülni, és egyébként is sok támadás érte miatta a céget - inkább kiszáll.

A BDPST közleményében emlékeztet: 2018 decemberében szerzett az Appeninn Nyrt.-ben 20,59 százalékos tulajdoni hányadot, amelyet 2019 novemberében növelt 29,30 százalékra. Az akvizíció célja a BDPST tevékenységének diverzifikálása, valamint jövőbeli üzleti építkezésének újabb stratégiai pillérrel történő megalapozása volt. Tiborcz Istvánt, a BDPST Zrt. minősített többségi tulajdonosát is idézi a közlemény:

„Meggyőződésem volt 2018-ban, hogy egy jelentős portfólióval és komoly növekedési potenciállal rendelkező tőzsdei társaságban szerzett részesedést a BDPST Zrt., amelyet az Appeninn Nyrt. eredményei azóta is igazoltak. Ezzel összhangban növeltük tovább a részesdésünket 2019 őszén, amikor erre lehetőség nyílt. Az Appeninn Nyrt. sikeresen fogottnagyszabású fejlesztési projektekbe, hajtott végre akvizíciókat, vont be friss forrást, és épített új menedzsmentcsapatot.”

A társaság ezután jelentős ingatlanakvizíciókat hajtott végre, elsősorban a minőségi budapesti irodaházak piacán. Így került a tulajdonába – a többi között – az Ü48 Corner Center vagy egy nagy értékű, Montevideo úti irodaépület. De megjelent az Appeninn Nyrt. a turisztikai piacon is: a Club Aliga területén, illetve Balatonfüreden a teljes balatoni turizmus szempontjából meghatározó, hosszú távú kikötő- és szálláshely-fejlesztési projektekbe fogott bele.

Tiborcz István - kép: BDPST Zrt. Tiborcz István - kép: BDPST Zrt.

Tiborcz István a látszatát is el akarja kerülni annak, hogy miatta jön az állami pénz

A miniszterelnök veje a közleményben arról beszél: most állami támogatáshoz jutott az Appeninn, ő pedig szeretné elkerülni a látszatát is a személyéhez köthető előnyszerzéshez:

„Annak idején azért is kezdtem el komolyabban ingatlanbefektetésekkel foglalkozni, mert ez egy olyan terület, amelyet kevésbé érintenek állami és önkormányzati tenderek, én pedig még a látszatát is el akartam kerülni annak, hogy a személyem miatt előnyben részesülnének az érdekeltségeim. Ahogy korábban is jeleztem, nem kívánok olyan cégben tulajdonos lenni, amely állami és önkormányzati támogatások elnyeréséért indul. Az Appeninn Nyrt. most – két balatoni ingatlanfejlesztési projektjéhez – vissza nem térítendő állami támogatást nyert el a független menedzsment döntése alapján beadott pályázatok útján, amely véleményem szerint összhangban van a társaság hosszútávú érdekeivel. A fenti vállalásom alapján azonban fel kívánom oldani az ellentmondást és meg kívánok válni a társaságban meglévő érdekeltségemtől”

– ad betekintést a döntés mögöttes okaiba Tiborcz István.

Az Appeninn Nyrt. a Club Aliga, illetve a balatonfüredi kikötő fejlesztésére vonatkozóan, a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében nyújtott be pályázatot vissza nem térítendő állami támogatásokra; a két fejlesztési tervhez áprilisban összesen 2 milliárd forintot el is nyert. (Erről az mfor.hu is beszámolt.) A Club Aliga üdülőközpont területén, az évtizedek óta elhanyagolt épületek elbontását, illetve a zöldterület rekultivációját követően, teljes körű korszerűsítésbe kezd az Appeninn Nyrt., amelynek részét képezi egy 150-200 szobás szálloda felépítése, valamint egy új kikötő és parti étterem létrehozása is. A balatonfüredi fejlesztés pedig a kikötő teljes körű felújítását, illetve a városközpont beépítetlen területén egy prémium kategóriás szállodakomplexum felépítését foglalja magába. A szálláshelyfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok elbírálása jelenleg is folyamatban van.

„A projektek megvalósításával a balatoni turizmus újjászületett turisztikai központokkal, a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok hozzáférhető, a mai igényeknek megfelelő pihenési lehetőségekkel gazdagodnak” – hangsúlyozza Tiborcz István, hozzátéve, hogy a közel négyezer Appeninn-részvényes érdeke is azt kívánta, hogy a társaság pályázzon a vissza nem térítendő támogatásra. „Ennek a helyzetnek a feloldására hoztam meg a szükséges döntést”

– nyomatékosítja a BDPST Zrt. minősített többségi tulajdonosa.

Tiborcz István meggyőződése a közlemény szerint az is, hogy az Appeninn Nyrt. reputációjára árnyat vetettek az elsősorban a személye ellen irányuló, politikai indíttatású támadások; „és ezen sajnos sem a társaság önmagukért beszélő üzleti eredményei, sem a tőzsdei jelenlét, illetve az azzal járó transzparencia nem tompított, sőt. Az ilyen jellegű támadások nemcsak a társaságnak és a BDPST tulajdonában lévő részesedésnek, hanem valamennyi kisbefektetőnek is ártottak” – fűzi hozzá a BDPST Zrt. minősített többségi tulajdonosa.

Mészáros Lőrinc is most szállt ki a cégből

Alig egy hete számoltunk be arról, hogy nem maradt egy darab részvénye sem Mészáros Lőrincnek az Appeninn Holding Nyrt.-ben, miután a Konzum II. Alap eladta részesedését egy szakmai befektetőnek.