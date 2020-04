Angol játékos lehet a világ legdrágább focistája

A kiváló támadó ebben a szezonban - a koronavírus-járvány kiváltotta kényszerszünetig - 25 mérkőzésen játszott, és 17 gólt szerzett klubcsapatában. 2011 óta összesen 278 tétmérkőzésen szerepelt a londoniaknál, és 181-szer volt eredményes. Az angol válogatottnak is nagy erőssége: 45 fellépésén 32 gólt ért el. Piaci értékét a mértékadónak tartott transfermarkt.com portál 150 millió euróra becsüli.

Az új átigazolási rekorder is lehet Kane

A Daily Mail szerint a világjárvány miatt megnehezült pénzügyi helyzetében kényszerülhet rá erre a lépésre a londoni futballklub, amelynek büdzséjét a tavaly átadott új stadion költségei is terhelik. Az angol lap úgy tudja, hogy a klubtulajdonos Daniel Levy immár kész megválni a 26 éves csatártól, akiért az elmúlt napokban két külföldi csúcsalakulat, a Juventus és a Real Madrid is bejelentkezett. Az olasz bajnok vezetése tudatta: 120 millió eurós (42,5 milliárd forint) ajánlatot készül tenni Kane-ért. A Tottenham 200 millió fontos ára azonban 228 millió eurónak felel meg, amivel Kane egyszersmind minden idők legdrágább futballistája lenne, megelőzve a rekorder brazil Neymart, aki 2017-ben 222 millióért igazolt a Barcelonától a Paris Saint-Germainhez.

