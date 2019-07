Átveri a Rádió 1 a hallgatóit és hirdetőit

A cikk eredetileg a media1.hu-n jelent meg.

„Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, a Balázsék hamarosan folytatódik”– ez a kijelentés hangzik el egy ideje reggelente a Rádió 1 reggeli műsora, a Balázsék adásában, ahol naponta akár többször is adásba kerül a szpot, mielőtt a reklámszünet után újra hallható lenne a három műsorvezető, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani.

Olyannyira gyakran hallható a szpot, hogy egyszerű volt hangfelvételt is készítenünk róla. Az adások egyébként ebben a formában felkerülnek a YouTube-csatornájukra is, így aki ott találkozik vele, az is hallhatja az állítást.

https://media1.hu/wp-content/uploads/2019/07/r1balazsek_leghallgatottabb.mp3

Ugyanígy, a „leghallgatottabb reggeli rádióműsorként” mutatják be a műsort a Balázsék Facebook-oldalán is. Készítettünk róla képernyőmentést is.

Következett a tényellenőrzés

Kíváncsivá tett, mi igaz az állításból, így nekifutottam, hogy a reggeli rádióműsorok hallgatottságára vonatkozó adatokat szerezzek. Ilyen adatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által finanszírozott, a Kantar és a M-Meter mérőcégek konzorciuma által elkészített kutatás eredményeit tartalmazó adatbázisból lehet lekérdezni.

Az adatokat megszerezve az derült ki: az állítás a legutóbbi elérhető időszakban (2019. március és 2019. május között) biztosan nem felelt meg a valóságnak.

Három rádióműsor is megelőzi Balázsékat

Reggel 6 és 10 óra között Magyarországon a Kantar és az M-Meter adatai alapján a legnagyobb elérése (reach) nem a Rádió 1-nek és a Balázsék című műsornak, hanem a Retro Rádiónak volt a vizsgált időszakban. A Retro Rádiónak ebben az idősávban 1 millió 80 ezer hallgatója volt a 15 éveseket és annál idősebbeket magába foglaló (15+) korcsoportban.

A második legnépszerűbb rádióműsor reggelente a Petőfi Rádióé, a harmadik aKossuth Rádióé. A Petőfinek 861 ezer, a Kossuthnak 807 ezer hallgatója volt.

A Balázsék sugárzásának idején, 6 és 10 óra között az NMHH által fizetett, és a Kantar és a M-Meter által elkészített, a médiaügynökségek által használt rádióhallgatottsági mérés szerint csak 655 ezer fős eléréssel rendelkezett idén március és május között a Rádió 1, ezzel a Balázsék még a leghallgatottabb reggeli rádióműsorok dobogójára sem fért fel.

Mint a táblázatból is látszik, a Rádió 1 műsora, a Balázsék tehát kétségkívül népszerű műsor, de ez jelenleg csupán Magyarország 4. leghallgatottabb reggeli rádióműsoracímhez lehetne elegendő, vagyis a Rádió 1 az imént bemutatott szpottal és a Facebookon egyértelműen megtévesztette a műsor hallgatóit és meglévő, illetve potenciális hirdetőit is, hiszen aranyérem helyett még bronz sem járt.

(Az NMHH honlapja szerint a Civil Rádió, a Sláger FM, a Klubrádió, a Klasszik Rádió, a Magyar Katolikus Rádió, a Karc FM, a Manna FM, a Mária Rádió, a Sola Rádió, a Trend FM nem járul hozzá adatainak megosztásához, így a fenti rangsorból több piaci szereplő egyébként ki is marad, de az biztos, hogy 4. helynél nem jobb helyen végzett a Rádió 1-en a Balázsék.)

Balázsék a 15 és 39 év közöttiek körében piacvezetők, valamint a fővárosban

A teljes korrektség kedvéért a Media1 megnézte azt is, hogy van-e esetleg olyan szűkített korcsoport, ahol Sebestyén Balázsék műsora a legnépszerűbbnek számít.

A megszerzett NMHH-s kutatási adatok alapján azt láttuk, hogy a 15 és 39 év közötti rádióhallgatók között valóban a legnépszerűbb a műsor, és képes megelőzni a Retro Rádiót. Csakhogy a Rádió 1 az imént bemutatott kommunikációjában egyáltalán nem szűkítette le erre az adatot, így pedig mindenképp valótlanságról beszélhetünk a Rádió 1 részéről. A 40 év felettiek körében ugyanis a Rádió 1 műsora közel sem olyan erős, mint a fiatalabbak között.

Ezenkívül még Budapestre szűkítve érvényes az, hogy a Balázsék a leghallgatottabb, de ilyen földrajzi korlátozást sem tettek a szpotokba és a facebookos kommunikációba. Ráadásul ha Budapestet is magába foglalva Pest megyét nézzük, ott már szintén nem lenne igaz, hogy a Rádió 1 reggeli műsora a leghallgatottabb reggeli show.

A történet tanulsága tehát nem csak az, hogy a Rádió 1 hajlamos felnagyítani tényleges saját piaci helyzetét, de érdekes az is, hogy Magyarországon a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA), azaz a Fidesz-közeli médiaholding alá tartozó Retro Rádióreggeli műsora népszerűbb mindennél, majd ezt a Fidesz-uralta állami rádiók műsorai követik. Legalábbis ha hihetünk a Magyarországon jelenleg elérhető egyetlen országos rádiós mérés adatainak.

Izgalmas időszak előtt a Rádió 1

Érdemes lesz figyelni a következő időszak rádiós adatait is, hiszen a Rádió 1nemrég több városban elvesztette megszólalási lehetőségét az FM hullámsávon, ez pedig biztosan nem segíti majd a hallgatottsági mutatók feltornászásában.

Beszámoltunk arról is, hogy a Rádió 1 próbál ráhajtani a Music FM egykori hallgatóira is, de ebben konkurense is van, hiszen a Sláger FM is DJ-vonalon erősít.

A Rádió 1 számára manapság az is kihívást jelenthet, hogy az állam ma már inkább a kesmás Retro Rádiónál költi az adófizetők pénzét, a Rádió 1 állami reklámbevételei az idei évben jelentősen visszaestek a Kantar adatai alapján. Ráadásul a Rádió 1-et működtető Radio Plus bevétele és nyeresége már tavaly is jelentősen visszaesett.

Az állam a mostani mérés adatai alapján ráadásul mondhatja azt, hogy azért hirdet inkább a kesmás Retro Rádiónál, mert ott van a nagyobb hallgatottság reggelente, a rádiózás egyik legfontosabb idősávjában.

(media1.hu)