Átvette a Tesla az uralmat - ők lettek a legértékesebb autógyártó

Amikor egy adott szektoron belül a részvényárak erősen eltérő értékeléssel bírnak, rendre felmerül, hogy mennyire megbízható a tőzsdék értékítélete. Nem kérdéses, hogy ez a Toyota trónfosztása kapcsán is téma lesz.

Van egy autógyártó vállalat, amely bár rendkívül trendi, és a maga nemében úttörő volt, ám mivel a méretgazdaságosságtól távol állt, és állandó problémái adódtak a termeléssel, sok szakértő a lelke mélyén pénztemetőnek tartotta. Valószínűleg sokan ebből a rövid jellemzésből is kitalálták, hogy az elektromos autók egyik úttörőjéről, a Tesláról beszélünk.

Erős első negyedévet zárt a Tesla

A vállalat legutóbbi negyedéves számai már biztatóak voltak, hiszen az eladások éves bázison 40 százalékkal megugrottak, és 88 500 autót szállított le a társaság. Igaz, a növekvő eladás nem a prémiumkategóriás járművek (S és X modellek), hanem a "népautónak" számító Model 3 és a Y-nak volt köszönhető. A bevételek emiatt az értékesített darabszámnál valamivel kisebb mértékben, 38 százalékkal nőttek és elérték a 6 milliárd dollárt. Ez az eddigi legjobb első negyedéve volt a Teslának, de árnyalja a képet, hogy az utolsó négy negyedévet tekintve (2019 második negyedévétől kezdődően) ez volt a legalacsonyabb árbevételt hozó három hónap.

A kiugrónak nem nevezhető árbevétel mellett minimális nyereséggel zárta a Tesla az első negyedévet, adózott eredménye 16 millió dollár, vagyis részvényenként 9 cent lett. Érdemes még egy adatsort kiemelni a társaság számaiból, ez pedig készpénzállomány, amely 1,8 milliárd dollárral 8,1 milliárd dollárra emelkedett. Más kérdés, hogy ez nem a Tesla remeklésének, hanem a korábban végrehajtott 2,3 milliárd dolláros tőkeemelésnek volt köszönhető, míg a szabad cash flow tetemes, közel 900 millió dolláros veszteséget mutatott.

Ezek után azt gondolhatnánk, hogy a Tesla részvényeket, más autógyártókéhoz hasonlóan, büntették a befektetők és a papír tetemes árfolyamveszteséget szenvedett el. Az igazság az, hogy bár a februári 900 dollár feletti csúcsról márciusban valóban nagyon nagyot esett, és lefelezte a Tesla az értékét, azóta viszont úgy repül, mintha rakéták hajtanák. A március közepén látott 361 dolláros mélypontjához képest a Tesla árfolyama a háromszorosára nőtt, és 1119 dollár lett.

200 milliárd felett az érték

Ennek révén pedig immár a világ legértékesebb autógyártójává vált, megelőzve az eddigi csúcstartó Toyotát. A társaság tőzsdei kapitalizációja kényelmesen átlépte a 205 milliárd dolláros szintet. A japán autógyártó óriás értéke eközben 200 milliárd dollár körül mozog. A mostani rekordhoz képest a minden idők legértékesebb autógyártó vállalat képzeletbeli címe mindazonáltal továbbra is a Toyotáé, amely „fénykorában” 284 milliárd dollárt ér.

A Tesla számára egyébként az idei év a nagy előzések időszaka, február elején egy nagy rallyt követően 20 százalékkal ugrott meg egyetlen nap a kurzusa és a cég összértéke elérte a 140 milliárd dollárt, ami meghaladta a Volkswagen AG és a BMW AG együttesen 137 milliárd dolláros piaci tőkeértékét. Érdekesség, hogy ekkor a Ford és a GM együttes piaci tőkeértéke pedig 83 milliárd dollár volt.

Ha csak a számokat nézzük, akkor nehéz azt állítani, hogy a mostani 205 milliárdos cégérték indokolt, hiszen míg a Volkswagen-csoport vagy a Toyota évi 10 millió autót állít elő, addig a Tesla számára a 400 ezres szám elérése is óriási kihívás, tavaly például 367 ezer autót gyártottak. A bevételeket tekintve nem 20-szoros, csak 16-szoros a különbség a Toyota javára, ahogy a japán vállalat nyeresége is sokkal nagyobb, mint a Teslának.

Miért ilyen értékes a Tesla?

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az általános piaci visszaesés, a gyárleállások alól a Tesla sem tudott kibújni. A szigorú korlátozások ellen a cég ikonikus alapítója, Elon Musk többször szót emelt, más kérdés, hogy hatástalanul. Az is érdekes, hogy a problémákat észlelve maga a vezérigazgató mondta azt, illetve pontosabban twittelte májusban, hogy az akkori 755 dolláros részvényár túl magas. Az intelme ugyanakkor gyakorlatilag hatástalan maradt, és azóta is szárnyal a részvény ára.

A mostani cégértéket egyre nehezebb megmagyarázni, hiszen a néhány dolláros részvényenkénti eredmény összevetve az 1100 dolláros árral „nehezen adja ki a matekot”. A tőzsdei befektetők és elemzők ugyanakkor azzal magyarázzák az árfolyam szárnyalását, hogy egyre több jel mutatja, hogy a Tesla képes lesz nagy tömegben elektromos autókat előállítani és nyereségesen működni.

Az árfolyam emelkedését magyarázók időnként azt is felhozzák, hogy a piac a Teslát nem autógyártóként kezeli, hanem technológiai cégként, és ennek megfelelően történik az árazás. Ez persze így talán „meredeken” hangzik, ám ha megnézzük, hogy a Tesla nem követi az autógyártók szokásos logikáját, akkor már árnyaltabb a kép. Az Elon Musk vezette vállalat ugyanis a többiektől eltérően nem "hardvert" gyárt, hanem egy olyan eszközt ad a vásárlói kezébe, amelyet online szoftverfrissítésekkel fejleszteni lehet és így jobbá tudnak tenni. A vásárlók és befektetők pedig úgy tűnik, értékelik azt, hogy nem csak az elektromos hajtásnál, hanem ezen a területen is úttörő a társaság.