Az ág is húzta a felmentett államtitkárt: a NAV törölte cégeinek adószámát

Orbán Viktor újraválasztott miniszterelnök nem tétlenkedett sokáig az április 3-i választások után, hiszen gyorsan elhatározta az első személycserét - számolt be lapunk az eseményről. Április 19-én jelent meg ugyanis a Magyar Közlönyben az a határozat, mely szerint Áder János köztársasági elnök Orbán Viktor ellenjegyzésével április 10-i hatállyal felmentette Ekler Gergelyt, a Miniszterelnökség államtitkárát a megbízatása alól.

Másnap a kormányinfón Gulyás Gergely elárulta, Ekler nem távolodik el a közélettől, hiszen a május 10-én hivatalba lépő új köztársasági elnökkel, Novák Katalinnal dolgozik majd. Ebből kiindulva egyáltalán nem annyira meglepő, hogy felmentették az államtitkárt.

A kormany.hu-n elérhető adatok alapján Ekler Gergely 2018-tól a család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár kabinetfőnöke, 2020. október 1-től pedig a családokért felelős tárca nélküli miniszter stratégiai államtitkára volt. Vagyis joggal jelenthető ki, hogy Ekler követi - ma már volt - munkaadóját az új pozíciójába is.

Az államtitkár megbízatás alóli felmentés időszaka nem lehetett könnyű Ekler Gergely számára. A most a kormany.hu-n közzétett vagyonnyilatkozatából derült ki - amellett, hogy januári nyilatkozatához képest egy forinttal nem változott a vagyona -, hogy államtitkára megbízatása mellett két solymári gazdasági társaságnak is 100 százalékos tulajdonosa:

az Uni-Veritas Consulting Kft.-nek,

valamint az Alveus Consulting Kft.-nek.

Emellett felerészben tulajdonosa a Zalatáj Kiadó Bt.-nek, egyharmad részben pedig Dél-Nyugat Kiadónak, ám ez a két társaság jelen cikkünk szempontjából kevésbé releváns.

Nehéz napjai lehettek április derekán. Fotó: MTI/Mónus Márton

Az Uni-Veritas és az Alveus Kft.-k nagyjából egy időben lettek létrehozva, előbbi 2008-as, utóbbi pedig 2007-es alapítású. Ám míg a Uni-Veritas társadalomtudományi, humán, kutats, fejlesztéssel foglalkozik főtevékenységként, addig az Alveus főtevékenységként az üzletvezetést jelölte meg.

Közös azonban a két cégben, hogy az elmúlt években egyik sem végzett érdemi tevékenységet az éves beszámolójuk szerint, legalábbis erre következtethetünk abból, hogy 0 forintot tüntettek fel értékesítéből származó árbevételként. Igaz, az Alveus a jelek szerintnem keveset csúszott a 2020-as éves beszámolójával, melyet egyébként 2021. május 31-ig kellett volna leadnia. De erről egy picit később. Emellett van még egy, ennél még kellemetlenebb közös dolog a két társaságban:

mindkettő adószámát április 11-én törölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az adóhatóság több ok, akár banális indok miatt is törölheti egy cég adószámát, melynek visszaállítására a helyzet rendezése után ugyan van lehetőség, ez mégsem veszi jól ki magát. A NAV törölheti az adószámot többek között akkor is, ha az adózó nem található meg a székhelyén, vagy a neki címzett iratot nem tudták kézbesíteni, de nem valós cím, vagy be nem jelentett törvényes képviselő is az indokok között lehet, ahogy a nem leadott éves beszámoló is. Így egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy az Alveus adószámának törlésénél ez lehetett a kiváltó ok, melyet végül nem sikerült megakadályoznia Ekler Gergelynek. A cég ugyanis április 10-én, az adószám törlése előtt egy nappal tette közzé a 2020-as beszámolóját, mely ugyanúgy 43 ezer forintos veszteségről és nulla forintos árbevételről árulkodik, mint a 2019-es.