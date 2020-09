Az amerikai-kínai csatározás nagy nyertese lehet a Samsung

Az amerikai-kínai vetélkedés egyik fontos területe lett az utóbbi időben az 5G hálózat építése. Az Egyesült Államokban a szélessávú kábeles internet elsősorban a nagyvárosokra koncentrálódik, így a nagysebességű adatátvitel szempontjából Washington számára is fontos lenne, hogy kiépüljön országszerte az 5G hálózat, amely mobilinterneten biztosítana a korábbinál sokkal nagyobb sávszélességet.

A helyzetet viszont erősen bonyolítja, hogy az 5G hálózatépítés meglehetősen koncentrált piac. Ennek elsőszámú szereplője korábban a kínai Huawei volt, amely a világ számos országában közreműködött a rendszer kiépítésében. A kínai cég mellett két észak-európai vállalatról mondták korábban a szakértők, hogy komoly esélyt kaptak az amerikai tiltások miatt. Az egyik a finn Nokia, amely a 2000-es években még a mobilkészülékek királya volt, ám az okostelefonok térhódítása miatt gyorsan süllyesztőbe került. A finn cég némi "küszködés után" el is adta ezt az üzletágát a Microsoftnak, és a hálózati piacon igyekezett megtalálni a számítását. A tálcán kínált lehetőséggel azonban a korábbi vezetés nem igazán tudott élni, így a közelmúltban új menedzsment vette kezébe az irányítást, amely előtt komoly kihívások tornyosulnak. (A közelmúltban írtunk átfogó anyagot a Nokiáról, amelyet itt érhet el.)

Forradalmat indít az 5G? (Forrás: samsung.com) Forradalmat indít az 5G? (Forrás: samsung.com)

Sokkal jobban reagált a mobilpiac egy másik régi motorosa, a svéd Ericsson, amely világszerte eredményesen tudott az 5G hálózatépítési lehetőségekbe. Ez részben annak is köszönhető, hogy a cég az 5G kutatás-fejlesztés terén a kezdetektől szoros, stratégiai együttműködést folytat a vezető távközlési szolgáltatókkal. Ennek köszönhetően az első 5G partnerségi megállapodását 2014-ben jelentette be, majd évről-évre nőtt a szerződéseik száma. Egy hónapja pedig az Ericsson mérföldkőhöz érkezett az 5G hálózatok elindítása terén, aláírta ugyanis a századik távközlési szolgáltatóval kötött kereskedelmi 5G szerződését. A 100 megkötött szerződés között 56 már üzemelő 5G hálózat található. A társaság a századik szerződést a szlovén Telekom Slovenije távközlési szolgáltatóval írta alá. A svéd vállalat Magyarországon is kötött már hasonló megállapodást, a Magyar Telekom kereskedelmi 5G hálózata az Ericsson harmincadik élő hálózatindítása volt a világon.

Miután a Huawei nemkívánatos lett az Egyesült Államokban, mindkét fent említett vállalat számára óriási lehetőség nyílt meg az ottani piacon. Úgy tűnik azonban, hogy nevető harmadikként a Samsung is zsíros megbízást kapott.

A dél-koreai vállalat hétfőn azt közölte, hogy 6,6 milliárdos szerződést írt alá a Verizonnal vezeték nélküli távközlési berendezések szállításáról. A megállapodás keretében az amerikai szolgáltató számára 2025 végéig biztosítja a megrendelt eszközöket.

A Samsung közleménye ugyan nem említi, de a szakértők szerint ilyen a megállapodás volumenére tekintettel biztos, hogy a Verizon 5G telekommunikációs szolgáltatásaihoz használják majd a Samsung eszközeit.

A bejelentést követően Kim Young-woo, az SK Securities elemzője a Financial Timesnak azzal indokolta az elsőre meglepő tranzakciót, hogy kevés piaci szereplő van az 5G hálózatoknál. A Huawei az amerikai korlátozások miatt nem jön számításba, míg a Nokia kapcsán minőségi problémákról lehetett hallani a szakértő szerint. Így azok a vállalatok, amelyek szeretnének versenyhelyzetet a beszállítók között, az Ericsson mellett a Samsunghoz tudnak fordulni. Ezek alapján nem lenne meglepő, ha a jövőben még több társaság kötne szerződést a Samsunggal. Az elemző arra számít, hogy az Egyesült Államokban, Európában és a Közel-Keleten is több szolgáltatóval fog megállapodást kötni a jövőben, amivel kihasználja a Huawei elleni intézkedést.

A másik oldalról viszont vannak kérdőjelek is a Samsung körül. A vállalat ugyan a készülékek piacán az egyik legnagyobb szereplőnek számít, ám a hálózati eszközök terén "kishal".

Még az ellene hozott korlátozások ellenére is a Huawei ebben a szegmensben 28 százalékos részesedéssel bír, a Nokia 16-tal, míg az Ericsson 14 százalékossal. Ezzel szemben a Samsung a piacnak csak a 3 százalékát viszi.

Hozzá kell azonban tenni, hogy a Samsung nagyon nagy lehetőségeket lát az 5G piacban, illetve azon belül is a hálózati eszközökben, ez a technológia ugyanis olyan sávszélességet kínál, ami a mobiltelefónián kívül más szektorokat is forradalmasíthat. Ennek megfelelően a dél-koreai cég akvizíciós politikáját is ennek vetette alá, és az utóbbi egy évben több felvásárlást is végrehajtott, ami az 5G-s jelenlétének növelését szolgálja. Emellett igen ambiciózus terveik is vannak a területen, a vállalat menedzsmentje korábban közölte, hogy ez év végéig 20 százalékra kívánja növelni piaci részesedését.

Korábban az amerikai piacon már együttműködött nem csak a mostani partnerével, a Verizonnal, hanem az AT&T-nek és a Sprintnek is szállított eszközöket. Emellett az egyik legnagyobb japán szolgáltatóval, az NTT DoCoMo-val is van szerződésük, de a szigetország egy másik nagyvállalata, a KDDI is a partnerük. A Samsung természetesen a számára hazai pályát jelentő koreai piacon is erős pozíciókkal bír, ami már csak a tapasztalatok miatt sem mellékes, hiszen ott indult először el az 5G szolgáltatás a világon.