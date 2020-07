Az autópiacon ez a szegmens már kigyógyult a járványból

Az első félében a koronavírus-járvány hatására a járművek értékesítése visszaesett, ugyanakkor júniusban a használt járművek esetében már növekedés volt tapasztalható. Ez persze részben annak is betudható, hogy az emberek kisebb összeget tudnak járművásárlásra fordítani.

Aki az árak csökkenésében bízott, csalódhat, ugyanis ahol kereslet van, ott az árak sem apadnak. Ez persze csupán a piac alsóbb szegmensére igaz, ha a drágább modelleket nézzük, ott már találkozhatunk ármérséklésekkel, bár az eladók zöme kitart az árak mellett, már csak azért is, mert az utánpótlás sem lesz olcsó. Az új autók piacán és az import terén ugyanis tartós árnövelő tényező a 350 forint fölött ragadt euró váltószám.

"Árérzékeny piacunkon nem meglepetés, hogy a legolcsóbb autók piacán, azaz a használtakén volt a legkisebb a kereslet csökkenése, sőt a keresési adatokból egyéb érdekességek is kiolvashatók. Míg a vevők zöme továbbra is legfeljebb 3 millió forintig terjedő tartományból keres autót, a vírushelyzetben érezhetően felértékelődött személyes mobilitás miatt nőtt a legolcsóbb, legfeljebb 500 ezer forintos tartományból autót keresők száma" - jegyezte meg Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.

A Datahouse adatai szerint míg március, április és május hónapokban még csökkentek a tulajdonosváltások (19%-kal, 36%-kal, majd végül 10%-kal), a június már erősödést hozott: 11,5 százalékkal több használt autó tulajdonosváltását regisztrálták, mint tavaly júniusban, és 66 százalékkal többet, mint áprilisban. Nem csak az adásvételek, de a behozott járművek is erősítették a statisztikákat, hiszen a fent említett 11 ezer importált jármű behozatala azt jelzi, hogy a használt piac egyértelműen visszatért a járvány előtti ütembe. Az érték az előző hónaphoz képest 22 százalékos, az áprilisi mélyponthoz képest pedig 43 százalékos növekedést jelent.

A tavalyi évben a használtautó-import növekedése megállt, de még így is 156 ezer személyautót helyeztek forgalomba. Ennek köszönhetően egyébként – szinte példa nélküli módon - az eladott új gépkocsik száma meghaladta a behozott használtakat. Idén viszont szinte biztosan újra fordul a kocka, hiszen júniusban közel 11 ezer használt személyautót importáltak, az első félévben pedig összesen 65 ilyen járművet hoztak be. Az első hat hónapban így a forgalomba helyezett használt járművek száma 17 százalékkal haladta meg az újakét.

Még érdekesebb talán a kishaszongépjárművek piaca, ahol eleve kisebb volt a visszaesés az első félévben. Ebben a szegmensben az MGE a tavalyi 26 ezres darabszám után idén 22 ezer új járművel számol, nem lenne ugyanakkor meglepő, ha a különféle beruházástámogató programoknak köszönhetően még ennél is több ilyen jármű találna gazdára.

Hasonló fejlemények várhatóak az elektromos járművek esetén, ahol a kormány által meghirdetett 5 milliárd forintos támogatási keret néhány nap alatt elfogyott. Itt is 2,5 milliárd forint támogatást adnak a jellemzően kisebb, maximum 11 millió forintos új járművekre. Ez azt jelenti, hogy ez legalább 2000 új elektromos autóval növeli a hazai állományt, ami önmagában meghaladja a tavaly értékesített darabszámot, hiszen akkor 1833 tisztán elektromos új személygépkocsit helyeztek forgalomba.

Ha megnézzük az első félévben az új járművek értékesítését, akkor azt láthatjuk, hogy alaposan beszakadt a piac. Olyan hónapra is volt példa, hogy az egy évvel korábbi volumennek csak a felét sikerült elérni, és júniusban is 24 százalékos volt az elmaradás. Emiatt az első hat hónapban éves bázison jelentős volt a visszaesés, ám ha összevetjük a magyar adatokat a nyugat-európai értékekkel, akkor az derül ki, hogy az egyik leginkább válságálló ország voltunk ebben a tekintetben.

