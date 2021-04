Mészáros Lőrinc régi bizalmasából is rádiótulajdonos lett

Megint tulajdonost váltott a korábban Andy Vajna kormánybiztos érdekeltségében lévő Best FM rádió. A médiaszolgáltató Best Radio Kft. eddig Halmi Tamás tulajdonában volt - aki egyben vezető tisztségviselő volt a Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó érdeketségébe tartozó Opus Global Nyrt.-ben is -, de március 18-tól már Sakalj (Szakály) Ferencnek hívják a rádió birtokosát.

Róla eddig egészen más témákban írtunk. Például ő a Mészáros Lőrinc cégei által szponzorált eszéki focicsapat igazgatósági elnöke. De a kanadai címre bejelentett Sakalj (Szakály) Ferenc az egyik tulajdonosa jelenleg is a felszámolás alatt álló City Mail Kft.-nek. Lapunk írta meg, hogy mintegy 5 év után rivális nélkül maradt a Magyar Posta, ugyanis a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) törölte a City Mail Hungary Kft.-t az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatók listájáról. A törlés már tavaly június 26-án megtörtént, de az NMHH csak a közelmúltban helyezte az inaktívak közé a céget. Egy angyalföldi címre bejegyzett City Mail teljesen elérhetetlen volt az évek alatt, így azt sem lehet tudni, hogy hány darab levelet kézbesítettek.

A médiához tehát eddig nem sok köze volt a Best Radio Kft. új tulajdonosának. A cég szépen terjeszkedik, egyre több városban lehet hallgatni a rádióját.

A szolgáltatók kérelmére a Médiatanács engedélyezte, hogy április 1-jétől a VLNC FM Rádió Kft. Székesfehérvár 101,8 MHz-en működő jogosultsága, valamint a Best Rádió Kft. Eger 100,7 MHz-en, Zalaegerszeg 88,9 MHz-en és Szolnok 102,4 MHz-en működő jogosultságai is hálózatba kapcsolódjanak a budapesti Best FM-mel. Ettől a naptól egyúttal a szolnoki szolgáltatás Amadeus Rádió helyett 102,4 Best FM néven sugározza műsorait

- közölte április 6-án az NMHH.