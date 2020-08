Az OTP után a megabanknál kötött ki az új bankársztár

Lapunk ebben a cikkben számolt be Barna Zsolt távozásáról az OTP-től, már akkor jeleztük, hogy a szakember végül az állami hátszéllel formálódó megabanknál köthet ki.

Az elismert bankárnak további meghatározó feladatai is lesznek a magyar gazdasági élet kulcsszereplőjének számító Mészáros Csoporton belül: aktívan részt vesz a cégcsoport stratégiai céljainak kialakításában és azok megvalósításának irányításában, valamint vállalatirányítási- és külföldi akvizíciókban szerzett tapasztalatait kamatoztatva tervezi és irányítja a Mészáros Csoport nemzetközi piacon történő terjeszkedését.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!